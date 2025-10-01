Jugador de Las Palmas expone las claves para derrotar al Cádiz CF

El futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas Viti Rozada reconoció el miércoles 1 de octubre que al equipo insular le está faltando contundencia en las áreas, como quedó patente en el último partido en casa ante el Almería (0-1), un factor que deberá corregir el próximo domingo frente al Cádiz CF en el compromiso correspondiente a la octava jornada de LaLiga Hypermotion.

El lateral derecho asturiano afirmó en rueda de prensa que los rivales "se cierran atrás" cuando visitan el Estadio de Gran Canaria, y prevé que el conjunto gaditano haga lo mismo, que se comporte como "un equipo cerrado, esperando salir rápido al contraataque", por lo que deberán prestar mucha atención "a las vigilancias defensivas".

A pesar de que los isleños solo han ganado ante su público a la Real Sociedad B (2-1), Viti prefiere jugar "mil veces en casa", antes que como visitante, donde sí están obteniendo un mayor rédito de puntos.

"Los resultados no nos están acompañando en casa, pero creo que el juego del equipo está yendo por el camino que queremos; quizás nos está faltando un poco de contundencia en ambas áreas, pero en líneas generales el equipo está trabajando bien y los goles llegarán", ha relatado.

En su opinión, el conjunto isleño se está mostrando "muy bien defensivamente", porque los rivales no les están creando muchas ocasiones, "pero con lo poco que nos generan en casa nos están haciendo daño".

Viti disputó frente al Almería sus primeros minutos de la presente campaña 2025-26 tras superar una lesión y diversos problemas físicos que arrastraba desde la pretemporada.

"Ha sido muy duro, es mucho tiempo trabajando en la sombra, nadie se acuerda de ti, pero ya está olvidado; poco a poco voy a ir cogiendo el ritmo de la competición y en breve estaré a mi mejor nivel", aseguró el futbolista.