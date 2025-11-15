El jugador del Cádiz CF Tabatadze, titular ante España en su debut con Georgia

El Cádiz CF juega el domingo 16 de noviembre en Almería pero el sábado, a miles de kilómetros, saltó al césped un futbolista del conjunto amarillo que cumplió uno de los sueños de su vida.

Gaizka Garitano no puede contar este fin de semana con Iuri Tabatadze porque el jugador fue convocado por primera por la selección de su país, Georgia. Su buen recorrido en el conjunto amarillo le llevó a recibir la llamada que tanta ilusión le hacía. Es el principal baluarte ofensivo del Cádiz CF con cuatro goles que le hacen ser el máximo anotador de la plantilla en lo que va de temporada 2025-26.

Tabatadze no sólo fue convocado por Willy Sagnol sino que además debutó a las primeras de cambio. Formó parte del once inicial de Georgia en el encuentro contra España que comenzó a la seis de la tarde en Tiflis, capital del país caucásico. El destino quiso que su estreno fuese contra el combinado del país en el que ahora desarrolla su carrera en las filas del Cádiz CF.

El futbolista del cuadro gaditano, con el dorsal 22, ocupó la posición de extremo derecho aunque le tocó emplearse a fondo en la tarea defensiva ya que España tuvo un alto porcentaje de posesión de balón. El jugador del Cádiz CF trató de tapar las subidas or el carril de Marc Cucurella.