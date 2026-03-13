Un jugador del Cádiz CF parte con ventaja con Sergio González

Sergio González abre su segunda etapa como entrenador del Cádiz CF con la misión de la permanencia como la primera vez que llegó, aunque en esta ocasión el reto pasa por la continuidad en la categoría de plata y no en la élite como en 2022.

El técnico llega a tiempo para intentar evitar que el equipo amarillo caiga a la zona de descenso después de bajar desde la sexta hasta la 16ª posición en ocho episodios al comienzo de la segunda vuelta. La pésima dinámica durante esa secuencia (siete derrotas, un empate y 27 puntos extraviados de 28) provocaron la destitución de Gaizka Garitano y la arribada del técnico barcelonés.

El nuevo 'míster' llega con mucho trabajo por delante pero también con tarea adelantada porque ha visto numerosos partidos del Cádiz CF y además conoce muy bien a varios futbolistas a los que dirigió en su anterior ciclo en el banquillo. De hecho, en su día hizo debutar en el primer equipo a algunos canteranos que ahora forman parte de la plantilla.

En la comparecencia ante los medios previa al encuentro frente al Mirandés de la trigésima jornada de LaLiga Hypermotion, Sergio González explicó que en su primera semana "estamos trabajando la parte emocional, la defensiva y la ofensiva", aunque insistió en una faceta concreta y resaltó que "hemos trabajando más lo defensivo porque creemos que desde ahí podemos crecer".

Una cuestión importante es la alineación que despliegue el técnico. Como es lógico, esconde sus cartas hasta el último momento. Conoce más a unos jugadores que a otros y quizás eso la pueda servir de referencia a la hora de confeccionar el once.

Uno de los jugadores que Sergio tuvo a sus órdenes en su anterior periodo como entrenador del Cádiz Cf es Brian Ocampo. "Le conozco a la perfección", afirmó el técnico antes de calificar al extremo como "un futbolista diferencial. Del uruguayo conó que "sabe lo que le puedo pedir". Y apuntó algo más: "Se le ve contento". No ocultó que Brian "parte con cierta ventaja", aunque no especificó si estará en la alineación en el duelo ante el colista que el viernes 13 de marzo abre el capítulo 30 del campeonato.