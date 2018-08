El jugador acude a a la AFE y LaLiga

El caso de Álvaro García se adentra en un laberinto. La agencia que representa al jugador, Implica-T, ha puesto en manos de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Liga de Fútbol Profesional el traspaso del 50 por ciento de los derechos económicos al Huesca por tres millones de euros que el Cádiz anunció el lunes al considerar que se trata de una operación irregular por no contar con la autorización del extremo, que que descarta la opción de jugar en el cuadro aragonés.

El Cádiz hizo un comunicado oficial sobre la venta de la mitad de los económicos al Huesca, aunque el club norteño no se había pronunciado a última hora de la tarde ayer. En la entidad cadista estiman que la operación es correcta, no así la representación del jugador. El presidente, Manuel Vizcaíno, señaló que la operación cuenta con el visto bueno de la Liga de Fútbol Profesional, de lo contrario no se podría haber llevado a cabo.

Desde la agencia del futbolista, que dirige Rafael Rodríguez Rafita, aseguran que en el Huesca ya sabían de antemano que el jugador no estaba interesado en su oferta. Insisten además que la propuesta del Unidese (club de la Liga italiana) al Cádiz es similar a la del Huesca y es la que le gustaría aceptar al futbolista.

Uno de los argumentos que podría utilizar la agencia de Álvaro es la normativa de traspasos, que recoge que ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero el derecho de participar, parcial o totalmente, del valor de un futuro traspaso de un jugador de un club a otro, o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes on con el valor de futuros fichajes.