Una jornada de cuidado

El partido de la novena jornada tiene miga. El Cádiz CF deberá andarse con mucho cuidado porque una derrota en el estadio Francisco de la Hera ante el Extremadura podría incluso llevar al conjunto amarillo al último escalón de la clasificación si además de perder se dan otros resultados contrarios a sus intereses.

Los jugadores de Álvaro Cervera están obligados a reaccionar de inmediato si no quieren verse abocados a ocupar la última plaza o alguno de los puestos de descenso. Es un riesgo real si no regresan a la senda del triunfo y ponen fin a la mala racha. La situación no es nada fácil. Los amarillos no han ganado fuera de casa en la Liga y, salvo en el campo del Albacete, no terminan de dar buenas sensaciones como visitantes.

El Cádiz CF no se detiene en una semana cargada de trabajo. La disputa del partido contra el Extremadura el próximo viernes deja al equipo sin descanso. Ya habrá tiempo de parar. La plantilla se entrena todos los días antes de desplazarse a Almendralejo para medirse al colista de La Liga 1|2|3.

Los hombres dirigidos por Cervera se ejercitaron el lunes en la Ciudad Deportiva de El Rosal en una sesión suave para los que participaron en el encuentro contra el Nástic y algo más intensa para los que no jugaron.El equipo vuelve a entrenarse el martes por la mañana en El Rosal a puerta abierta y las sesiones del miércoles y el jueves serán a puerta cerrada. No hay tiempo que perder.

Álvaro Cervera espera recuperar efectivos para la importante cita del viernes, sobre todo en la zona defensiva, ya que sólo dispuso de un central puro en el choque ante el Nástic. Si Sergio Sánchez y Marcos Mauro no llegan a tiempo, Edu Ramos volvería a ocupar una plaza en el eje de la zaga junto a Kecojevic.El partido en Almendralejo podría ser además el del estreno esta temporada de Jon Ander Garrido, que ya está preparado para aportar su grano de arena aunque el técnico aún no le ha dado minutos.

Quizás también pueda estar disponible Alberto Perea, que ya tocó balón en la sesión del viernes junto a Sergio Sánchez y Dani Romera. El delantero podría ser otra de las novedades si esta semana consigue trabajar con absoluta normalidad.

El empate en casa del Cádiz CF ante el Nástic ha escocido porque los jugadores esperaban una victoria para empezar a coger impulso. Ahora tienen la oportunidad de reaccionar ante el Extremadura aunque el balance a domicilio hasta la fecha no es el más alenmtador. El Cádiz CF empató en el campo del Numancia, después perdió en Mallorca y firmó tablas en Albacete antes de caer en Tenerife.