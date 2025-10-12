Jorge Moreno: "El equipo ha trabajado muy bien"

Gran debut de Jorge Moreno, defensa del Cádiz CF, que ha tenido que esperar nueve jornadas para estrenarse con los amarillos. La convocatoria de Kovacevic y la lesión de Fali le han ayudado a vivir un buen momento. Además, gran espaldarazo a su autoestima al haberle elegido Garitano por delante de Pelayo Fernández.

"La verdad que para llevar tanto tiempo sin competir me he encontrado bien. Muy contento. Siempre hay cosas que mejorar, pero el equipo ha trabajado muy bien y nos hemos llevado los tres puntos por el esfuerzo".

Moreno explicó que había afrontado la semana con ilusión ante la posibilidad de volver al once inicial. "Uno siempre se prepara para jugar. Hay que estar dispuesto para cuando el míster te necesite. Durante la semana se iba intuyendo y lo he afrontado con mucha ilusión y ganas, intentando devolverle al míster la confianza que me ha dado".

Del mismo modo, el central del Cádiz CF se queda con muchos aspectos positivos del equipo en el césped. "Buscábamos tener más posesión y jugarla más saliendo desde atrás. Es algo que hemos mejorado y que tenemos que seguir puliendo".