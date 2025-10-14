Joaquín cumple años sin fecha para su debut en el Cádiz CF

El Cádiz CF lanzó en redes sociales un mensaje de felicitación a Joaquín González por los 25 años que cumplió el martes 14 de octubre. "Feliz cumpleaños a nuestro jugador Joaquín!, ¡Que pases un gran día!", señalaron desde el club para exprear sus mejor deseos a un futbolista que no está teniendo suerte desde su aterrizaje el pasado verano.

El centrocampista fue una de las numerosas incorporaciones al conjunto amarillo para la temporada 2025-26. Llegó a participar en algún amistoso pero no tardó en verse afectado por dificultades físicas que llegan hasta hoy. Es el único de los fichajes que aún no ha debutado después de estreno oficial de Jorge Moreno en el partido contra el Huesca.

El medio afronta su gran oportunidad en Segunda División después de haber militado las dos últimas campañas en Primera Federación (Atlético Sanluqueño en la 2023-24 y Atlético de Madrid B en la 2024-25). Le toca esperar de momento con el interrogante de cuándo podrá participar.

El entrenador, Gaizka Garitano, explicó hace diez días que Joaquín arrastraba problemas de pubis desde la pretemporada. El técnico calificó de “importante” la baja del medio que se prolonga en el tiempo y expuso las características del jugador: “Es un futbolista mixto, hace dos temporadas jugó de seis y la anterior de ocho”. Dijo del tinerfeño que atesora “potencia y juego aéreo”, además de “jugar bien al fútbol”.

No escondió el preparador cadista que no poder contar ahora mismo con el mediocentro “es un problema” porque “es uno menos en esa zona”.

El medio llega a los 25 años sin una fecha concreta para su debut como cadista. El primer paso antes de competir es acumular suficientes entrenamientos para que Garitano pueda empezar a darle minutos. La primera eliminatoria de la Copa del Rey podría ser una buena oportunidad aunque no parece fácil que puede llegar a tiempo al encuentro contra el UCAM Murcia programado para el próximo martes 28 de octubre.