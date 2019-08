Javi Moreno abandona el filial del Cádiz CF

El Cádiz B ha anunciado este miércoles la rescisión del contrato del media punta Javi Moreno. El roteño, de 20 años, afrontaba su tercera temporada en el filial cadista tras alternar en la 2017/18 el segundo equipo amarillo con el Juvenil.

El pasado curso no gozó de demasiadas oportunidades y apenas disputó 576 minutos en 22 partidos, cuatro de ellos como titular, y anotando un gol. Un tanto, eso sí, decisivo al suponer el gol de la victoria frente al Sevilla C en la jornada 33 del campeonato. En la temporada que debía ser de su confirmación no dio el salto esperado.

El conjunto de Juanma Pavón ha comenzado una histórica temporada en Segunda B de la mejor manera, ganando en su estreno al Real Murcia en El Rosal (2-1). Aunque la base que logró el ascenso se mantiene, aún quedan piezas por ajustar y este martes se anunció la incorporación definitiva del senegalés Diawara, que llevaba toda la temporada entrenando con el equipo.