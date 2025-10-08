Iza: "La llegada de Suso me ha devuelto la ilusión"

Uno de los jugadores del Cádiz CF con más años a su espalda como profesional en el conjunto amarillo, Iza Carcelén, ha repasado este miércoles la actualidad del equipo, después del tropiezo en Las Palmas (1-0). Admite que hay aspectos que mejorar y que la llegada de Suso ha revitalizado al grupo.

Mentalmente fuerte tras la derrota en el Estadio de Gran Canaria. "El equipo está reforzado, porque hicimos a nivel táctico un partido muy bueno allí. Sabíamos que al final ellos iban a tener el dominio del partido, pero quitando ese gol de córner prácticamente no nos generaron ocasiones", explicaba el lateral a los micrófonos de la Cadena Ser.

El zaguero portuense entiende que el margen de mejora del Cádiz CF es todavía muy amplio. "Hay que pulir muchas cosas. Por ejemplo, con el balón debemos darle un poco más de continuidad cuando robamos, no perderla tan rápido, porque eso te mete hacia atrás y hace que los rivales se vean más superiores".

Una clave para que este curso vea las cosas de otra manera. "La llegada de Suso me ha devuelto la ilusión", agregando si mira más allá de la presente temporada que "tengo claro que el último equipo de mi carrera será el Cádiz". "Soy muy competitivo. Estoy en mi casa. Cuando me caigo, solo pienso en levantarme".

Esta campaña no queda claro el propósito del Cádiz CF en la competición, aunque Iza sí lo tiene claro. "Soy de pensar en los 50 puntos. El año que llegué con esa mentalidad conseguimos muchas cosas", recuerda antes de hablar de Gaizka Garitano. "Cada entrenador tiene su idea de juego para ganar partidos. Estamos muy contentos con Gaizka porque con él sacamos muchos puntos".