La inexperiencia pasa factura muy rápido al filial del Cádiz CF

En la segunda jornada de Liga llegó la primera derrota del Cádiz B 2019-20. Un marcador adverso en el campo de un rival directo en la pelea por la permanencia. Un 2-1 en Yecla que puso de manifiesto que al Cádiz B le queda mucho por aprender en esta nueva travesía por Segunda B. Seguramente a otro equipo con mayor experiencia no se le hubiera escapado un 0-1 en el feudo de un recién ascendido.

El Cádiz B hizo lo más difícil frente al Yeclano Deportivo, aguantar el arreón inicial de los murcianos sin encajar un gol. Y eso tuvo mérito porque el conjunto azulgrana estaba deseoso por agradar a los suyos (se dieron cita 2.500 espectadores) y salió a comerse el encuentro y un adversario también novato y con menos picardía, que en esta categoría se cotiza al alza.

Sergio González, el goleador del equipo en el estreno en la división de bronce, puso al conjunto cadista por delante en el marcador cuando la primera parte encaraba su recta final. Ese tanto debió ser una explosión en la línea de flotación del Yeclano, pero quedó en poco y no tuvo continuidad en la segunda parte. Antes del empate el protagonista del partido, Momo Mbaye, tuvo de cabeza el 0-2 pero dejó vivo a los de casa. El 1-1 rompió muchos esquemas y dio paso a que el central africano jugara con fuego teniendo ya una cartulina amarilla; vio la segunda y provocó una inferioridad letal.

Lo de Momo es otra muestra de la inexperiencia del grupo y posiblemente es una jugada que ayudará a Juanma Pavón a conocer mejor a este futbolista y a valorar si es conveniente mantenerlo en el campo amonestado y con tantos minutos por delante. Lo de que 'con diez se juega mejor que con once' fue esta vez, como tantas otras, una cantinela absurda. Con uno más el Yeclano se creció y la lógica del equipo más veterano y con ventaja numérica se cumplió en forma de un segundo gol.

A pesar de su condición de filial y de equipo con jugadores en la etapa final formativa, es objetivo del Cádiz B conseguir la permanencia porque ha costado toda una historia llegar por primera vez a Segunda B. Para ese fin no se pueden escapar encuentros como el del pasado domingo. Jugar, formarse y madurar deben estar muy unidos porque ayudarán a esas victorias necesarias para no perder la categoría.

Ahora que ha cerrado el mercado y que Pavón tiene ya todos los nombres que forman su plantilla -no están ni son todos los que él deseaba-, debe ir equilibrando el grupo en cuanto al reparto de minutos y de posibilidades. Lo normal no será estar toda la campaña con siete u ocho titulares de la plantilla de la pasada campaña, aunque después de dos partidos es lo que está sucediendo. Se supone que entre tantas incorporaciones deben haber llegado jugadores que aporten ese plus que por el momento puede faltar y que exige una categoría superior.

Después de sorprender al Real Murcia (2-1) y de perder en Yecla (2-1), el examen en la matinal del domingo (11:30 horas) es un Badajoz que el año pasado sorprendió a todos colándose en la fase de ascenso como cuarto clasificado -cayó en primera ronda a manos de la UD Logroñés- y que este curso apuesta fuerte por repetir algo más sonado. El ex cadista Gorka Santamaría y el ex del San Fernando y del Valladolid Chris Ramos son dos de sus adquisiciones. Sin olvidar que en el banquillo viene de técnico otro ex amarillo, Mehdi Nafti.

Pendientes de Moi y Lau

Juanma Pavón tiene desde ayer en su equipo de jugadores a todos los que formarán parte del Cádiz B hasta el mercado de invierno, toda vez que se ha unido Hernán Lino, el delantero firmado hace algunos días pero que aún no había empezado a entrenar. No obstante, el mauritano Idrissa Thiam fue la última incorporación.

El atacante ecuatoriano sufrió ayer el castigo de la alta temperatura con la que llevan ‘lidiando’ sus compañeros desde hace semanas y espera coger el tono adecuado y el estilo del técnico para estar a su disposición cuanto antes.

La actualidad deportiva del filial amarillo, que ayer se ejercitó en el campo 4 de las instalaciones de El Rosal, está marcada esta semana por el centro de la defensa. Momo Mbaye fue expulsado el pasado domingo en el campo del Yeclano, por lo que debe cumplir un encuentro de sanción. La cuestión se complica desde el momento en el que Moi -otro central llamado a ser titular- sigue recuperándose de unas molestias que provocan que sea duda para poder debutar este domingo ante el Badajoz.

Si Moi no reuniera finalmente las condiciones adecuadas, las miradas apuntan a incluir en la convocatoria al juvenil Lau -con opciones de poder ser titular-, que ya se vistió de corto en el debut ante el Real Murcia aunque no repitió para el viaje a Yecla porque jugó con el Cádiz juvenil. El equipo de Queco Rosano jugaba esta semana el sábado en Córdoba, pero al final el partido se ha cambiado a la mañana del domingo. Esto quiere decir que Lau sólo podrá estar en una de las dos citas.