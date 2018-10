Más incertidumbres para Álvaro Cervera de cara al duelo en Almendralejo

El Cádiz de esta temporada monta un circo y le crecen los enanos. Por si no fuera poco con la plaga de problemas que han afectado especialmente al centro de la defensa, la plantilla está preparando el importante choque de este viernes en Almendralejo ante el Extremadura con más incertidumbres para Álvaro Cervera.De hecho, en la sesión de este martes no trabajó por precaución Kecojevic, el único central disponible ante el Nástic que compartió demarcación con el reubicado Edu Ramos.

El montenegrino, pues, se mantiene como duda, a la espera de evolución, y se une en este apartado a Marcos Mauro y Sergio Sánchez, que al final sí tocaron balón pero continúan ejercitándose a un ritmo inferior al de sus compañeros.

En una semana tan complicada no sólo por la delicada situación del equipo tras volver a pinchar en el Ramón de Carranza, esta vez ante el Nástic, y por el reducido espacio de tiempo con el que cuenta el técnico para preparar el siguiente duelo, apenas cuatro días, los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de El Rosal se llevan a cabo con más intensidad si cabe.

También intervino para tener contacto con el cuero al final de la sesión, en la que estuvo presente Israel Akpan Peter, del filial, el almeriense Dani Romera, que continúa recuperándose de su lesión en un hombro, mientras que a Alberto Perea se le vio como a uno más tras varias semanas con molestias.