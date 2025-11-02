Ibai Gómez, entre el orgullo y la decepción

Sensación agridulce para Ibai Gómez, entrenador del FC Andorra, porque si uno de los dos equipos tuvo más opciones de ganar fue el suyo. Lo sabe y así lo explicaba en sala de prensa. "Hemos tenido más de quince tiros, varias ocasiones claras y un dominio total frente a un rival del potencial del Cádiz. Me siento absolutamente orgulloso y agradecido a los jugadores porque todo lo trabajado lo han intentado hacer con una personalidad tremenda", indicaba con el escaso premio de un punto.

A los andorranos se les critica por la falta de gol. "Es lo que más dinero cuesta. Hay equipos que tienen delanteros de Primera División; nosotros estamos en ese proceso de conseguir que nuestros jugadores jóvenes lleguen a ese nivel. Pero generar treinta llegadas a zonas de área siempre te acerca al resultado".

Gran trabajo sin premio ante el Cádiz CF. "Es una impotencia y una frustración hacer tantas cosas bien y no sacar los tres puntos. Estamos en un momento de la temporada en el que parecen más importantes las sensaciones que los resultados, pero obviamente necesitamos transformar el juego en victorias".

Ibai Gómez se queda con el segundo tiempo. "En la primera parte nos costó detectar ciertas situaciones, pero en la segunda lo hemos hecho mucho mejor. Creo que el Cádiz apenas ha pasado del centro del campo. Hay ocasiones en las que no es solo acierto, sino decisiones en el último tercio: cuándo centrar, cuándo jugar atrás o cuándo desbordar. Son detalles que marcan la diferencia contra un equipo que defiende muy bien el área".