El himno oficioso llega a Taiwan

El año pasado el Cádiz CF sacó un concurso de interpretación de su himno oficioso, el 'Me han dicho que el amarillo...', de Manolo Santander, al cumplirse 20 años de la creación del mismo por parte del conocido autor de Carnaval en el ya lejano Concurso Oficial de Agrupaciones de 1998. Pues bien, un grupo de alumnos de Taiwan lo cantó en clases con la ayuda de su profesora, Desi Callealta, una española que ni corta ni perezosa puso en manos de los jóvenes asiáticos la letra que desde hace dos décadas tanto da que hablar.

Mis alumnos de Taiwán aprendieron español sintiendo los colores 💙💛 No creo que lleguen a tiempo, así que si me toca me llevaría a @JaviFacio! pic.twitter.com/fOsIuqcOhR