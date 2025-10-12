Guilló: "Se nos ha ido el partido por un fallo"

Sergi Guilló, entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, ha hablado en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo en el Nuevo Mirandilla, a manos del Cádiz CF, de lo acontecido en el choque, que le deja un sabor amargo al entender que merecieron otra suerte,

"Ha sido un partido muy igualado y competido, propio de esta categoría, hemos tenido un inicio bueno y gozado de dos ocasiones muy claras de Enol y Kortajarena. Luego hemos perdido un poco de campo, sin que diera la sensación el Cádiz de peligro".

Tras esta valoración inicial, el preparador del conjunto oscense profundizaba al indicar que "en la primera parte nos ha faltado dar más pases tras la recuperación". "Recuperábamos bien y defendíamos bastante bien pero nos faltaba hacer daño juntando más pases. En la segunda parte hemos generado menos peligro que en la primera y se nos ha ido el partido por un fallo. Hemos acabado con todo, empujando, pero no hemos sido capaces de hacer daño".

Desencanto por el resultado. "Yo creo que lo más justo hubiera sido un empate, las ocasiones claras las hemos tenido nosotros, ellos han tenido mucha llegada y mucho córner pero no recuerdo una parada de Dani para salvar al equipo. Hemos dado un paso adelante con el balón para lo que veníamos haciendo y luego hemos dado un pasito atrás pero el partido no ha tenido ocasiones claras. Lo más justo hubiera sido un empate".