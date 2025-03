Garitano: "El Albacete ha sido mucho mejor del primer al último minuto"

Malestar mayúsculo por parte del entrenador del Cádiz CF, después de la abultada derrota de su equipo contra el Albacete en el estadio Carlos Belmonte. El primer traspié serio con el vasco en el banquillo, aunque por encima del resultado la preocupación apunta a las sensaciones que ha dejado el conjunto gaditano.

Gaizka Garitano esperaba un desarrollo de encuentro totalmente diferente al que se dio. De hecho, en su balance de lo acontecido en el césped lo expone con enorme claridad.

"Ya en el primer tiempo pudimos encajar algún gol más. El Albacete ha sido mucho mejor del primer al último minuto", recalcaba con contundencia antes de añadir que "llegados a este punto no tenemos mucho que decir". "Hemos hecho un mal partido y el Albacete ha sido mejor".

La decepción era una evidencia en el rostro del técnico del Cádiz CF mientras hablaba en la sala de prensa del Carlos Belmonte. No era día de poner paños calientes ni de elegir una lectura equivocada después de la clara derrota. Tras afirma sentirse decepcionado, Garitano añadía que "hay maneras de perder", una frase que pone de manifiesto que no le gustó lo que hizo su equipo. "Se puede perder, pero no hemos competido. Llevábamos diez partidos sin perder, pero no puedes perder de la manera en la que lo hemos hecho".

A Garitano le molesta de forma clara ese comportamiento de sus pupilos en un encuentro. "No competir es lo que más me duele. No hemos hecho un buen partido", zanjaba con cara de pocos amigos y sabiendo que tiene por delante una semana para cambiar por completo la imagen que dejó el Cádiz CF en Albacete.