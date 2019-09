Otro 'gallito' en el camino del filial del Cádiz CF

Tercera cita liguera para el Cádiz B, segunda en casa, y al igual que en el estreno se presenta en el campo Ramón Blanco otro aspirante al ascenso, el Badajoz. Los amarillos han vivido las dos caras opuestas con el triunfo sobre el Real Murcia (2-1) y la derrota en Yecla (2-1), por lo que se reencuentran este domingo con sus seguidores con el deseo de revivir lo mismo que el día del debut. Juanma Pavón tiene dudas con el centro de la defensa por la sanción de Momo Mbaye, si bien ha decidido no convocar al juvenil Lau, que mañana domingo juega en Córdoba con el equipo de División de Honor.

La semana ha tenido dos protagonistas de la misma demarcación, la de central. Por un lado está Momo Mbaye, sancionado tras ser expulsado contra el Yeclano Deportivo por dos cartulinas amarillas, cuya licencia federativa sigue dando que hablar por la reclamación efectuada por el Murcia al pedir alineación indebida que Competición tumbó a las primeras de cambio. La entidad pimentonera no cede en su intento por obtener en los despachos lo que se le escapó en el césped.

Por otra parte se encuentra el tema de Moi. Uno de los centrales que fue titular la campaña pasada acabó la pretemporada con unos problemas físicos que le siguen acompañando. Con Momo Mbaye fuera de combate por castigo federativo, la primera opción es el sevillano para compartir el centro de la zaga con Saturday. Pero si su estado físico no fuera el necesario o el que considere oportuno el cuerpo técnico, el abanico de opciones apunta a Sergio González, que tendría que pasar del doble pivote a la defensa -en la que ha jugado en muchas ocasiones en su etapa en el filial y en la cantera amarilla-, dejando su lugar a Javi Pérez para que fuera la dupla de Duarte.

Lo normal, salvo imprevisto de última hora o que el estado de algún 'tocado' leve empeore, es el que resto del once sea muy parecido al de los dos primeros asaltos en la competición, ya que el preparador onubense del filial tiene fe ciega en ese grupo de jugadores.

En cuanto al Badajoz de Mehdi Nafti -no podrá sentarse en el banquillo al estar sancionado-, se presenta en el campo Ramón Blanco con un proyecto que encabeza como director deportivo el ex cadista Óscar de Paula y que tiene en su plantilla al también ex amarillo Gorka Santamaría. Con casi 7.100 abonados, los blanquinegros quieren aspirar a lo máximo y eso pasa por ganar en la ciudad deportiva cadista.

Nafti lo tendrá que hacer con la baja de Djakaridja Traoré, lesionado. No va citado el ex del San Fernando y de la cantera cadista Chris Ramos, que fue el último refuerzo del equipo antes del cierre del mercado.