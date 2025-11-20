Galardón para el defensa del Cádiz CF Mario Climent

El cadismo dio buena cuenta de uno de los actos que en los últimos años está tomando mayor repercusión y que tiene su origen en el crecimiento de la masa social en cuanto al número de peñas. Es lo que ha sucedido con motivo de la V Gala Anual 'Barrosa Amarilla', que la peña cadista intercontinental celebró en la tarde de este pasado miércoles una jornada especialmente significativa para el cadismo, reuniendo a figuras vinculadas al club.

Durante la gala se hizo entrega del premio 'Gol al espíritu LLNSN', que este año recayó en Mario Climent. Igualmente, se concedió el título de 'Presidente de Honor' a Pepe Mejías, leyenda del Cádiz CF y referente indiscutible para varias generaciones de cadistas, que recibió el reconocimiento visiblemente emocionado y acompañado de un caluroso aplauso por parte de los asistentes.

Pepe Mejías recibió su galardó visiblemente emocionado.

El evento contó con la asistencia de Pepe Mata, gerente de Cádiz CF Fundación y adjunto a la presidencia, quien trasladó el agradecimiento del club por el constante apoyo de la peña y por su labor en la difusión de los valores del cadismo.

La peña Barrosa Amarilla, ubicada en Chiclana, se engalanó para recibir al Cádiz CF en un ambiente marcado por la emoción y el cadismo. La jornada dejó momentos inolvidables para los presentes, reforzando la conexión entre la afición y el club y poniendo en valor el profundo arraigo del equipo amarillo en toda la provincia.