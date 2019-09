El filial del Cádiz CF visita al del Sevilla

La cuarta jornada en el grupo IV de Segunda B significa el segundo desplazamiento para el Cádiz B, que mañana madruga para enfrentarse al Sevilla Atlético (este domingo a las 11:00 horas) en el campo Jesús Navas, en la ciudad deportiva sevillista. Lejos empieza a quedar la que ha sido hasta ahora la única victoria del filial amarillo, por lo que espera que la mejor parte de sus sensaciones venga acompañada con un marcador favorable.

El encuentro ante el Badajoz (0-2) fue un choque de frente contra lo que se va a encontrar el Cádiz B esta temporada. Equipos rodados, expertos, veteranos y que recurren a todo lo que el árbitro no ve para intimidar e ir ganando a los puntos como si se tratara de un combate de 38 asaltos. Al menos esta jornada tiene enfrente a un enemigo que es otro filial y que, a pesar de su calidad, se asemeja más al Cádiz B y está más lejos de conjuntos como el Real Murcia, el Yeclano Deportivo o el Badajoz.

Juanma Pavón, técnico del filial gaditano, vuelve a tener disponible a Momo Mbaye, quien la semana pasada tuvo que parar por sanción federativa. Este regreso provoca que sobre un central después de que Moi se estrenara en Segunda B ante el Badajoz precisamente por la baja del senegalés. Para el centro de la zaga hay tres nombres -Saturday, Momo Mbaye y Moi- y dos plazas, por lo que el técnico tendrá que elegir lo que considere más oportuno.

La del filial ha sido una semana de examinar muchos vídeos del rival de este domingo y de partidos propios, ya que las correcciones están a la orden de día sobre todo para las jugadas a balón parado. De los cinco goles que ha recibido el equipo, cuatro han sido en acciones de estrategia, lo que ha encendido la alarma por la evidente fragilidad de los yogurines en este aspecto.

Con el fichaje de José Alonso, Pavón tiene cerrada la plantilla. Esto quiere decir que los descartes por decisión técnica serán más a partir de ahora, lo que en ocasiones provocará que se queden fuera jugadores que estaban llamados incluso a jugar de inicio. Cuando las ausencias no sean obligadas (sanción o lesión), el preparador onubense tendrá que hacer una 'limpia' curiosa porque hasta nueve canteranos se quedarán fuera de la lista.

En cuanto al once y al margen de la decisión con los centrales, hay que esperar a lo que sucede con Javi Navarro, que hoy está citado con el primer equipo, ya que dependerá de si juega o no a las órdenes de Cervera para que en la mañana dominical esté en la ciudad deportiva sevillista vestido de corto. Otro dato a tener en cuenta es el de los 'tocados' por golpes leves que no deben hacer peligrar su presencia en la convocatoria, si bien otra cuestión será el once inicial.

Alonso, cierra la plantilla al llegar como agente libre

José Alonso, agente libre, se ha convertido en nuevo fichaje del Cádiz B, equipo al que llega con el papel fundamental de Juanma Pavón, que ya le entrenó en la cantera del Recreativo de Huelva. Alonso, que tiene 23 años, es defensa central. Ocupa la licencia que le quedaba libre al equipo.

El filial amarillo tiene en la demarcación de central a Momo Mbaye, Saturday, Moi y el juvenil Lau, sin olvidar que Sergio González puede actuar en esa posición. La llegada de Alonso reduce las opciones del juvenil Lau, que tendrá que seguir demostrando su valía en el equipo de División de Honor.

Alonso, que es natural de Punta Umbría, procede del Almería B aunque la primera mitad de la pasada campaña la vivió en la Cultural Leonesa -donde jugó también como lateral derecho-, en ambos casos en Segunda B. En la categoría de bronce ha defendido igualmente al Marbella y al Recreativo, donde coincidió con Pavón, quien ahora ha intercedido para que vista de amarillo. Tiene en sus piernas más de 100 encuentros en Segunda B. Su etapa formativa la vivió en el Recre.