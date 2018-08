Todos los fichajes entran en la convocatoria que abre el curso

La primera convocatoria de la temporada confeccionada por el entrenador, Álvaro Cervera, no depara sorpresas. Todos los jugadores estaban disponibles salvo el sancionado Rober Correa, que debería cumplir el pertinente castigo federativo después de ser expulsado por doble amonestación en el fatídico último partido del anterior campeonato contra el Granada quejó al Cádiz fuera de la fase de ascenso tras perder en Los Cármenes. Tampoco estaba para jugar Álvaro García por motivos de sobra conocidos.

Ejercer de local en el primer partido oficial de la campaña 2018/19 permite al preparador cadista, diseñar una lista cuya amplitud puede ser ilimitada porque no hay que hacer un desplazamiento. Cervera incluye a 20 futbolistas aunque hoy, antes del encuentro ante el Almería, está obligado a hacer dos descartes.

En la convocatoria llama más la atención la nómina de ausencias que la de presencias. No están los jugadores que tienen todas las papeletas para abandonar la nave amarilla, como son los casos de Javier Carpio, Brian Oliván y Nico Hidalgo. El salmantino sabe desde el comienzo del verano que el club no cuenta con él -de hecho ya hay dos laterales derechos- y queda por resolver cuál será su destino. En su momento sonó el Castellón pero ahora cobra fuerza la opción del Racing de Santander. En el caso del lateral izquierdo, Cervera ha dicho que lo mejor para todos es que cambie de aires y el Deportivo de La Coruña parece el mejor colocado para hacer con los servicios del barcelonés. El motrileño tampoco entra en los planes del míster y está pendiente de concretarse su salida. Eneko Jauregi también tiene papeletas para salir después de no haber entrado en la lista.

Los convocados para el estreno liguero son Alberto Cifuentes, David Gil, David Carmona, Ivan Kecojevic, Servando, Marcos Mauro, Matos, Garrido, José Mari, Álex Fernández, Karim Azamoum, Salvi, Salvador Agra, Juan Hernández, Manu Vallejo, Ager Aketxe, Alberto Perea, Mario Barco, José Ángel Carrillo y Dani Romera. Estos dos últimos tienen posibilidades de salir del club antes de que acabe el mercado pero de momento son llamados por el técnico para afrontar el partido. Lo normal es que no formen parte del once inicial y que al menos uno de ellos sea uno de los descartes que hoy debe hacer el míster.

Entre los elegidos por el técnico figuran las siete incorporaciones: David Carmona, Matos, Azamoum, Agra, Juan Hernández, Aketxe y Barco.