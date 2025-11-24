Fecha y horario del último partido del Cádiz CF en 2025

LaLiga ha dado a conocer las fechas y horarios de los partidos correspondientes a la 19ª jornada, con el Cádiz CF metido en plena recta final de la primera vuelta y el objetivo de salir lo antes posible de la crisis en la que se ha adentrado en las últimas semanas.

El conjunto amarillo se enfrenta al Castellón en el último compromiso de 2025 que tiene como escenario el estadio Nuevo Mirandilla después de la visita al Real Zaragoza. El equipo albinegro es un hueso duro de roer sobre todo desde que el ex jugador del Cádiz CF Pablo Hernández se hizo cargo del banquillo. Después de quince capítulos, el cuadro 'orelluts' se ha colado entre los aspirantes a la fase de ascenso a Primera División (se mueve entre el secto y el séptimo puesto).

El duelo entre gaditanos y castellonense está programado para el domingo 21 de diciembre en el santuario cadista a partir de las 21:00 (nueve de la noche). El encuentro será ofrecido en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas.

Los amarillos tratarán de cerrar el año con una victoria en su feudo antes de las vacaciones de Navidad. Está previsto que la competición liguera se reanude el fin de semana del 3-4 de enero de 2026 con la visita del Cádiz CF al Deportivo de La Coruña.

Calendario del Cádiz CF

Jornada 16: Córdoba - Cádiz CF (domingo 30 de noviembre - 18:30 horas)

Copa del Rey (segunda eliminatoria): Real Murcia - Cádiz CF (miércoles 3 de diciembre - 20:00)

J17: Cádiz CF - Racing de Santander (domingo 7 - 14:00)

J18: Real Zaragoza - Cádiz CF (sábado 13 - 21:00)

J19 Cádiz CF - Castellón (domingo 21 - 21:00).