La exigencia sube de nivel

El Cádiz hace parada en Soria, la tierra que inspiró a Antonio Machado, con el firme propósito de confirmar el buen arranque de temporada en el segundo episodio de LaLiga 1|2|3 -a partir de las siete de la tarde en el estadio Los Pajaritos, televisado en directo por los habituales canales de pago-. No es necesario que se valga del recurso de las metáforas, le basta con ir directamente al grano en busca de sus primeros puntos fuera de casa después de los tres que capturó en el Carranza en el esperanzador estreno liguero frente al Almería, al que se impuso por 1-0 en un encuentro en el que las sensaciones que ofreció fueron incluso mejores que el ajustado marcador. Un nuevo triunfo sería poesía pura. Todo apunta a que el entrenador, Álvaro Cervera, se apoyará en el mismo bloque que respondió con creces en la jornada inaugural -quizás con algún pequeño retoque- en el que será el primer envite después del traspaso de Álvaro García. La vida ya seguía sin él porque su marcha era un secreto a voces hasta que se convirtió en realidad.

Son bajas por lesión Jon Ander Garrido y Alberto Perea. Ni el medio ni el mediapunta participaron en el duelo anterior.

Esa victoria es un soporte de tranquilidad para afrontar la primera salida del curso, pero si hay algo que caracteriza al equipo amarillo es que siempre quiere más. Ahora tocar empezar bien como visitante. Sería lo ideal para seguir avanzando en la dirección correcta en el tramo inicial del curso, siempre con los 50 puntos en el horizonte. Si todas las salidas son complicadas, la que encara esta tarde el Cádiz en territorio numantino se presenta de lo más difícil. Allí firmó uno de los peores partidos de la pasada campaña -perdió 1-0- y ahora regresa con la intención de mejorar la imagen de aquel día y tratar de sorprender a un adversario de calado, con amplio conocimiento de la categoría, que hace un par de meses se metió en la última eliminatoria por el ascenso a Primera División. Una misión dura pero ni mucho menos imposible. Hace dos años ganó con un contundente 0-3.

La clave para esbozar una sonrisa tras el pitido final pasa por plantear un choque con picos altos de intensidad, la máxima que sea posible en los albores de una competición que tiene pinta de caminar una vez más por el sendero de la igualdad -hubo seis empates en el capítulo inicial-. Los gaditanos se emplearon con un buen tono físico ante el cuadro mediterráneo -persistieron en ataque hasta dar con el gol a falta de un cuarto de hora para el desenlace- y además tuvieron el balón más tiempo que su rival. Lo lógico sería que hoy no llegase al casi 60 por ciento de posesión que acreditaron hace una semana. Pero más allá de quién maneje el esférico, lo que de verdad importa es que los amarillos jueguen con la solidez suficiente como para tumbar a un Numancia que se estrena en su feudo después de empatar (3-3) en Córdoba.

El discurso de los protagonistas de la victoria contra el Almería es que el duelo inaugural muestra el camino que hay que recorrer. Si el Cádiz es capaz de trasladar la consistencia del Carranza a Los Pajaritos, aumentarán sus opciones de éxito. El reto es mantener la portería a cero y a partir de ahí aspirar al premio mayor. Sin goles en contra no hay derrota. Ya lo consiguió en la puesta de largo y ahora se trata de ponerlo en práctica con el papel de visitante. El desafío es superar uno de los puntos débiles de la pasada temporada, las salidas. Los que siguen del año pasado son conscientes del atasco que sufrieron y saben que el secreto es no dar concesiones al oponente. Los errores se pagan caros, como ya se pudo comprobar hace sólo unos meses.

Cervera no variará mucho el once en relación con el choque de apertura. Incluso puede que lo repita. Dependerá en buena parte del estado físico de Mario Barco, que viajó a Soria pero es duda hasta última hora por unas molestias que le han impedido trabajar con normalidad a lo largo de la semana. Lo que sí es seguro es que Albert Cifuentes continúa como guardián de la portería, escoltado por una línea defensiva integrada por cuatro hombres: David Carmona, Kecojevic, Marcos Mauro y Matos, aunque no se puede descartar a Rober Correa en el costado derecho ni a Servando en el eje. La pareja formada por José Mari y Álex Fernández llevará el timón en el centro del campo, y si el míster decide no hacer movimientos mantendrá en las bandas a Salvador Agra -en la derecha- y a Manu Vallejo -en la izquierda-. Ager Aketxe se moverá en tres cuartos y la incógnita está en la delantera. Si Mario Barco está disponible será él el que ocupe el puesto. En caso contrario, el entrenador deberá elegir entre Carrillo, Dani Romera y David Toro.