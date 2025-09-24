Un ex del Cádiz CF que sigue imparable

El delantero camerunés Etta Eyong se ha convertido en el primer jugador del Levante que en Primera División marca en sus primeros tres partidos como levantinista. El ex del Cádiz CF sigue haciendo historia y su dinámica no puede ser más favorable desde la salida de la entidad gaditana.

Eyong anotó el 1-2 del Levante en la derrota final por 1-4 ante el Real Madrid en el encuentro disputado este pasado martes en el Ciutat de València. Además de ser el primero en alcanzar ese registro, Etta Eyong fue capaz de perforar la portería de uno de los grandes clubes del mundo, lo que sigue demostrando la capacidad y el descaro de este futbolista.

El delantero camerunés, de 21 años, ya había marcado en su estreno como jugador del Levante ante el Betis y también en el siguiente partido, frente al Girona en Montilivi el pasado sábado.

Etta Eyong, firmado por el Levante procedente del Villarreal en el último día del mercado de fichajes, ya es junto a Iván Romero el máximo goleador del Levante en este arranque de curso. El atacante africano, además, había marcado también con el Villarreal en la primera jornada del curso y en total lleva tres asistencias de gol.

Etta Eyong vivió la parte final de su etapa formativa en la cantera del Cádiz CF, destacando de manera especial en el filial y jugando dos encuentros en el primer equipo en Primera (contra el Alavés en la 2023-24) y en Segunda (contra el Zaragoza la pasada campaña). En el Cádiz CF Mirandilla anotó 14 goles en el curso 2023-24 en Segunda Federación.