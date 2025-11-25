El ex del Cádiz CF Abel Gómez, ante sus horas más duras

El Antequera CF sigue los pasos del Málaga CF y del Marbella FC en la provincia vecina y también destituye a su entrenador, Abel Gómez, tras un mal inicio de temporada que tenía a los de la ciudad del Torcal en puestos de descenso a Segunda Federación después de 13 jornadas disputadas en la temporada 2025/26 de la categoría de bronce del balompié nacional. El ex jugador del Cádiz CF vive horas complicadas como técnico.

Los resultados no acompañaron en las primera jornadas y ya estaba en peligro la continuidad del técnico, pero una respuesta colectiva durante unas pocas semanas le hicieron volver a tener el crédito necesario para seguir. No obstante, esta buena racha no llegó a ser sostenible en el tiempo y finalizó con otra mala dinámica, que ya resultó ser trascendental en la toma de decisiones de la dirección deportiva para apostar por poner fin a su era en El Maulí.

13 puntos en 13 compromisos ligueros es el bagaje que deja Abel Gómez en su estadía en el Antequera CF. Para llegar a esos número, los encuentros correspondientes finalizaron con dos victorias, siete empates y cuatro derrotas, lo que deja ver que el equipo estaba compitiendo, pero no estaba sabiendo cerrar los partidos para irse con tres puntos más tras el pitido final del colegiado.

De esta manera, el Antequera CF destituye a Abel Gómez tan solo unos meses después de su llegada a la ciudad del Torcal ante el mal rumbo del equipo tras 13 compromisos ligueros, que colocaban al equipo en puestos de descenso a la cuarta categoría del balompié nacional, la Segunda Federación. Un verano de escesivos cambios ha llevado al club malagueño de jugar el play off de ascenso a Segunda División a estar en la pugna por evitar perder la categoría a la conclusión de la actual temporada.

Abel Gómez fue jugador del Cádiz CF en las temporadas 2015-16, la del ascenso de Segunda B a Segunda A, y en las cinco primeras jornadas del curso siguiente antes de marcharse al Lorca FC -en Segunda B-, donde siguió su carrera como futbolista. De amarillo sumó 44 partidos y dos goles.