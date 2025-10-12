Especial atención al once del Cádiz CF

La novena cita del curso se presenta como la oportunidad de enmendar la plana por lo sucedido en las conocidas como Islas Afortunadas. Un encuentro que llega con caras nuevas debido a las bajas. Unos rostros menos vistos y conocidos que la masa social tiene ganas de ver por aquellos de comparar y analizar, con conocimiento de causa, si el Cádiz CF actual se le puede aplicar aquello de que "tiene fondo de armario".

Gaizka Garitano lleva toda la semana atendiendo la necesidad de la defensa tomando de base que Mario Climent está sancionado -por acumulación de amonestaciones- y Bojan Kovacevic jugó en la noche del viernes con Serbia sub'21.

Pero el preparador vasco fija los ojos en aquellos jugadores que arrastran molestias de la última jornada o de las sesiones de trabajo de la presente semana. En algunos casos 'entre algodones', por lo que no hay que descartar ver un nombre inesperado en la alineación que dé a conocer más allá de los esperados.

La hora de Raúl Pereira llega este domingo contra el Huesca. El otro lateral izquierdo de la plantilla está viviendo a la sombra de Climent, aunque ahora le llega el momento de poder demostrar su capacidad para jugar más de lo que ha conseguido hasta el momento.

En el caso de Kovacevic, el otro episodio similar que se registró esta campaña -en San Sebastián- lo resolvió el técnico del Cádiz CF apostando por Pelayo Fernández. De ahí a que sus opciones sean mayores respecto a Jorge Moreno. Las otras posibles novedades son un secreto, como lo son los jugadores dudosos.