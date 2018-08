"No veo un equipo sólido, nos queda mucho y sobran y faltan jugadores"

El Cádiz afronta el partido del Trofeo Carranza contra Las Palmas con mucha tarea por delante para poder alcanzar el estado óptimo con el que afrontar una temporada que está a la vuelta de la esquina. El entrenador, Álvaro Cervera, reconoció ayer, en la rueda de prensa previa al inicio del torneo amistoso, que ofreció en la Ciudad Deportiva de El Rosal, que "nos falta mucho" hasta el punto de subrayar que "es la pretemporada que menos me ha gustado" desde que es el inquilino del banquillo cadista.

"Hemos tenido buenos resultados pero falta ritmo, faltan conceptos, no estoy muy satisfecho, no me gusta la intensidad con la que se trabaja. No veo un equipo sólido. Sobran y faltan jugadores. Suele pasar en todos los equipos y es algo que tiene arreglo pero todavía nos queda", expuso el técnico. Evitó los rodeos Cervera, que dibujó un panorama complicado un día antes de la presentación del equipo ante su afición.

El preparador cadista tiene a su disposición a todos los actuales componentes de la plantilla para encarar el encuentro contra el cuadro canario, incluido Álvaro García. "El primer verano tras ascender sabías a lo que te atenías y ahora estamos en el tercer año y pensaba que esto iba a ir más ligero, pero la sensación es que hemos ido a menos, aunque todavía se puede reconducir".

Cervera aseguró que ha intentado estar al margen de la situación de Álvaro García, "que ha generado inquietud", y afirmó sin tapujos que "los jugadores tienen que estar para entrenar y no pensar en otra cosa. Si no es así es algo que no me gusta".

El entrenador da por hecho el traspaso de Álvaro García para que el club pueda acometer más fichajes, aunque la realidad es que el extremo, de quien dijo que se entrena bien, sigue perteneciendo al Cádiz y mientras tanto cuenta con él.

Cervera espera que lleguen seis jugadores más, que serían cinco en el caso de que el utrerano no saliera traspasado. El puesto que más le preocupa es el de delantero -"fue el punto negro la pasada temporada y es algo que ha y solucionar, sé nombres y dificultades", dijo- y no descarta que aterrice un centrocampista más. Sobre la medular explicó que José Mari ofrece buenas sensaciones aunque pesa la duda de cómo puede responder en el arranque de la competición oficial después de su lesión ya superada. Garrido arrastra molestias de la pasada campaña y el míster tiene la duda de si podrá empezar a tope el curso.

Lo que sí tiene claro Cervera es le necesidad de realizar una renovación en la plantilla tras el desenlace de la pasada campaña. "El final de la pasada temporada fue muy malo y tenía que tener consecuencias. El club lo piensa así y yo también. Nos quedamos sin jugadores importantes en el tramo final y el equipo se diluyó en el juego y en lo anímico".

Durante la rueda de prensa salió a colación la forma de jugar que tendrá el equipo, si será similar a la de años anteriores. Cervera retó a un debate para hablar en profundidad de este asunto. "Debería haber un debate más extenso y ver qué significa la forma de jugar. Jugamos de la forma que es mejor para el equipo, de la forma que queremos, que es válida. Jugaremos de la manera que sea necesaria para ganar partidos. Es un debate interesante para que la gente exponga lo que dice. Francia ganó el Mundial y casi tuvo que perdón por ser equipo un rocoso al que no le marcaban goles. En el fútbol profesional lo que hay que hacer es ganar".

De lo que menos se habló en la rueda de prensa fue del rival de esta noche. El técnico destacó el elevado potencial de Las Palmas, al que sitúa sobre el papel como uno de los candidatos al ascenso a Primera División.