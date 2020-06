Álvaro Cervera se mostró contrariado en la sala de prensa después del empate de su equipo en El Alcoraz. El técnico cadista entiende que hicieron méritos para obtener algo más.

"La lectura es que hemos salvado un punto al final. El equipo ha estado muy bien. Para una Liga normal era un partido para haber hecho algo más", añadiendo que "el equipo ha hecho un partidazo". "El mejor de los cuatro que hemos jugado y uno de los mejores de la Liga. No hemos dejado al Huesca estar cómodo ni hacer lo que habitualmente quiere. Ponernos por detrás sí es un fallo nuestro, pero hemos hecho méritos para marcar más de un gol".

El preparador del conjunto gaditano entiende que "mientras se vayan empatando los partidos no se va a decidir nada hasta el final", refiriéndose a la dinámica de los conjuntos de la zona alta. "Este punto, tal y como lo hemos conseguido, en una Liga de 42 partidos si lo sumas en la jornada 18 me da mucha moral y credibilidad, pero en esta liga de menos partidos me da pena. Yo planteo el partido para que fuese así, pero la mayoría de las veces el contrario te lo desbarata. En esta ocasión ha salido como queríamos. A ellos les ha costado mucho, pero es un gran equipo y considero que tiene opciones con dos o tres victorias seguidas".

Cervera admitía "estar un poco contrariado porque no todos los días vas a hacer un partido así". "Aquí se sufre mucho y puedes acabar perdiendo", añadiendo de su malestar tras el 1-0 que "no sé si fue fuera de juego; me enfadé porque el Huesca te hace una ocasión de la nada". "Una falta tan lejana no debe ser la que decida un partido. Por eso estoy enfadado. Debemos no hacer esa falta y defenderla mejor".

De la lesión de Cala, dijo que "sintió molestias en el isquio y veía que se podía romper y pidió el cambio". En cuanto al fichaje de Augusto Fernández, explicó que "el que yo conocía era top, de los muy buenos, de Primera. Lo que no sé como está ahora y si lo podemos recuperar en tiempo récord".

Para acabar, indicó mirando a su enfermería que "Malbasic está entrenando con nosotros y ya podemos disponer de él". "Garrido lo tiene más difícil porque lleva mucho tiempo parado".