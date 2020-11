El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, regresará al banquillo el domingo en el campo del Guijuelo, después de haber cumplido nueve partidos de castigo por las tres sanciones que sufrió en la recta final de la temporada pasada en LaLiga SmartBank, y el viernes 20 de noviembre se solidarizó con su homólogo en el Cádiz CF, Álvaro Cervera.

Al preparador del conjunto gaditano le castigaron con cuatro partidos por sus declaraciones tras el empate de la quinta jornada ante el Granada en el que se quejó de un penalti no pitado. "Lo ha visto todo el mundo, pero hay tres personas que no lo han visto. La única explicación es que no lo han querido pitar", indicó sobre el arbitraje de Alberola Rojas.

Tras sufrir un castigo severo, el Comité de Apelación ha atendido la solicitud del Cádiz CF y a ha decretado la suspensión cautelar de la sanción.

Para Vázquez, lo que le sufrió él y lo que está pasando con Cervera responde a una situación "kafkiana" y se quejó de que los entrenadores están "un poco abandonados".

"Lo que está pasando con el del Cádiz me parece un atentado a la libertad de expresión, la libertad de poder decir una opinión sobre un arbitraje. Tú no opinas sobre el árbitro, opinas sobre el reglamento y no debería ser cuestionable ni llevarte a una sanción de cuatro partidos. Me parece una salvajada", aseguró el entrenador del Deportivo.

El técnico dijo que tiene "unas ganas increíbles" de regresar a los banquillos cinco meses después de haberse sentado en uno de ellos en partido oficial y dijo que espera no "recaer" en motivos que le supongan una nueva sanción.

La Ley del silencio

La sanción de cuatro que el Comité de Competición ha impuesto al entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ha tenido como consecuencia que el técnico no comparezca ante los medios de comunicación mientras el castigo permanezca en vigor.

Los aficionados del Cádiz CF no podrán ver ni escuchar al entrenador al menos esta semana. Si no le levantan la sanción, la duda es si el entrenador del Cádiz CF permanecerá en silencio durante un mes y por tanto desde la Real Federación Española de Fútbol consiguen callarle. El primer efecto de la sanción es el silencio del técnico.

No fue Cervera, sino su segundo, Roberto Perera, quien ofreció el viernes 20 de noviembre la rueda de prensa previa al encuentro contra la Real Sociedad de la décima jornada de Liga. "Es una decisión del míster y del club", explicó Perera, quien no quiso extenderse mucho sobre la cuestión.

Lo que sí dijo el segundo que "la sanción me parece injusta, el míster dio su opinión, no entiendo el motivo de la sanción".

"En el cuerpo técnico estamos con el míster a muerte, esperemos que le quiten la sanción", añadió Perera.