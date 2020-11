El entrenador de baloncesto que pone al Cádiz CF como ejemplo

El Cádiz CF es sin duda el equipo revelación en el tramo inicial de la Liga. El nombre del equipo amarillo suena con fuerza en toda España gracias a su brillante reaparición en Primera División.

El Cádiz CF acapara las miradas. Ya lo dijo el entrenador, Álvaro Cervera, en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid. "En Primera se magnifica todo, nos miran mucho más".

La realidad es que el conjunto gaditano es un ejemplo de superación. Pocos apostaban por los amarillos pero ahí están en la quinta posición con 14 puntos camino de la permanencia, el objetivo prioritario.

El Cádiz CF se ha ganado el respeto de todos sus rivales y del deporte en general. No es fácil ganar fuera de casa y menos encadenar cuatro victorias seguidas como visitante.

El triunfo que consiguió en el terreno del Real Madrid perdura en el tiempo. Fue el primer triunfo a domicilio de su historia en el feudo del gigante blanco. Fue la demostración de que nada es imposible en la competición y de que nada está escrito de antemano pese a la diferencia abismal que pueda haber entre un equipo y otro.

En la Liga Endesa de baloncesto, conocida como ACB, el Urban Fuenlabrada visita al Real Madrid el domingo 7 de noviembre. Pequeño contra grande. El entrenador del conjunto fuenlabreño, Javier Juárez concedió una entrevista a la Agencia Efe.

Una de las preguntas al técnico es si su equipo puede poner en dificultades a todo un Real Madrid. Juárez no descarta nada y pone como ejemplo lo que hizo el Cádiz CF en fútbol cuando se enfrentó al cuadro blanco en el estadio Alfredo Di Stéfano.

El entrenador del Fuenlabrada dice que "tenemos que intentar que tengan un mal día, lejos de su nivel, y ser fieles al estilo que nos ha hecho ganar: un baloncesto alegre, divertido, con transiciones rápidas y posesiones cortas, y endurecer muchísimo la defensa. Tendríamos que hacer un partido de 10 y que ellos tengan un partido por debajo de su nivel. Hace poco el Cádiz ganó al Madrid de fútbol, así que no es imposible".

Simeone habla del Cádiz CF

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró el viernes 6 de noviembre, un día antes del partido contra el Cádiz CF, que no se para a valorar si el estilo más ofensivo que está mostrando su equipo en este arranque de temporada es "evolución o cambio de forma de juego", sino que sigue "lo que el equipo pide".

"La verdad es que no me detengo tanto a valorar si es evolución o cambio de formas del juego. Sí sigo lo que el equipo me pide y, evidentemente, el equipo en este momento está pidiendo eso y nosotros nos acercamos a los que creemos que nos acerca el objetivo, que siempre es lo más importante".

El Atlético recibe a un Cádiz CF que es la revelación de este inicio de temporada. "Es un equipo muy compacto, me gusta su forma y su trabajo colectivo, en base a la búsqueda de cada partido", resaltó el entrenador del conjunto rojiblanco.