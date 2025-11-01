El entrenador del Andorra se queja de la ventaja que tiene el Cádiz CF

Ibai Gómez, entrenador del Andorra, elogió a Gaizka Garitano, técnico del Cádiz CF, antes de recibir el domingo 2 de noviembre al equipo andaluz, y recordó que cuando éste le entrenó a él nunca les ganaban con facilidad.

"Gaizka me entrenó y no recuerdo un partido donde nos ganaran fácil", señaló el exextremo del Athletic Club de Bilbao, que lo tuvo de entrenador en el club vasco. "A Gaizka lo conozco bien. Son equipos difíciles de batir y sus conjuntos siempre compiten preparando partidos incómodos para los rivales", añadió.

Ibai Gómez recordó que el Cádiz CF jugó el martes partido de Copa del Rey contra el UCAM Murcia y el Andorra el jueves contra la Valle de Egüés.

"Yo se que al final es difícil cuadrar, pero sorprende que haya tanta diferencia para preparar un partido. Ellos han tenido 48 horas más y es muy diferencial, pero así están hechos los calendarios. Estamos centrados en lo que podemos controlar y ese es nuestro objetivo", destacó.

Ibai Gómez, pese a todo, tiene la esperanza de que contra el Cádiz CF se rompa la dinámica negativa del Andorra, que sólo ha sumado cinco puntos de los últimos 18 en juego. "En estos momentos las sensaciones son muy importantes. Confío en que los resultados lleguen", dijo.

El técnico del Andorra no espera a un Cádiz CF ultradefensivo: "No se van a echar atrás, pero es prioridad para ellos competir y no recibir ocasiones de gol. No generan en exceso, aunque tienen mucho acierto. No defenderán en bloque bajo y creemos que estarán en un bloque medio. Nosotros tenemos que estar acertados en la zona de finalización".

El equipo del Principado afronta el partido sin bajas. "Tenemos 26 disponibles y está muy difícil elegir para mí. El jugador quiere jugar y tienes que decidir. Están entrenando todos muy bien y tengo que dejar a tres fuera. Bendito problema", subrayó.