El entrenador del Girona piropea al Cádiz CF

El entrenador del Girona, Francisco Rodríguez, admitió este viernes 15 de enero, en vísperas de la visita del Cádiz CF a Montilivi en la tercera ronda de la Copa del Rey, que "va a ser muy difícil pasar ronda" y que el cuadro andaluz "es el favorito de esta eliminatoria", pero, a la vez, remarcó que su equipo "va a intentarlo".

"Honestamente, es muy difícil, pero el equipo tiene la ilusión de conseguirlo", insistió Francisco después de recordar que el Cádiz CF es "un equipo fantástico, muy bien trabajado, que esta temporada está arriba en Primera División y que ha ganado al Real Madrid y al Barça y en campos como San Mamés".

El entrenador rojiblanco reconoció, además, que para su equipo "lo importante es la Liga", pero "la Copa ha venido bien para dar minutos a futbolistas que venían de lesiones y a jóvenes del filial, y el partido contra el Cádiz CF es una buena oportunidad para seguir mejorando".

"El equipo está en el buen camino, pero es realista y sabe que le queda mucho por mejorar", concluyó, en este sentido, Francisco, que ya podrá contar con Cristhian Stuani.

Álvaro Cervera

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, navegó entre dos aguas. Afirmó sin rodeos que lo que tiene relevancia es el campeonato de Liga y además anunció rotaciones, algo habitual en una competición considerada secundaria. Pese a todo, mostró su intención de ganar porque no deja de ser un duelo con carácter oficial que a nadie le gusta perder.

En declaraciones ofrecidas por el club, el inquilino del banquillo no ocultó que lo que es realmente importante es la Liga y que por tanto el choque copero queda condicionado por la prioridad del torneo de la regularidad, que depara un compromiso tres días más tarde.

Cervera fue algo más allá de la cita con el Girona y recordó que tres días después hay encuentro de Liga contra el Levante (el 19). "Sabemos que tenemos un partido el sábado y otro el martes y en medio un viaje largo".

Es por ello por lo que las variaciones en el once están garantizadas, anunció el preparador cadista. "Haremos cambios y el encuentro lo tomamos como siempre lo hacemos en las eliminatoria de la Copa del Rey, un partido de fútbol en el que juega el Cádiz CF y una ronda que más que importante es un partido más", indicó el entrenador sobre el enfrentamiento correspondiente al tercer cruce.

Reconoció una vez más Cervera que el torneo copero no tiene trascendencia a la hora de la verdad. El objetivo va por otro lado. "No es nuestra competición, la nuestra es la Liga". Eso sí, el Cádiz CF no hace un desplazamiento tan largo para nada. La intención es pasar a octavos. "Como es un partido oficial queremos ir a ganarlo", señaló el míster para después remarcar que "el partido importante es el del martes".

La dificultad del partido que los amarillos afrontan como visitantes no admite la más mínima duda. Cervera avisó del complicado reto de los amarillos. "El Girona se ha transformado mucho del año pasado. De estar a cinco minutos de subir a Primera División a ahora ha cambiado a muchos jugadores", expuso sobre el adversario, al que dedicó algunas palabras de elogio.

El Girona "es un equipo muy fiable de Segunda y cuando se enfrenta a uno de Primera estos equipos se suelen venir arriba", explicó Cervera antes de recordar que "la última vez nos ganaron". Vaticinó que "vamos a jugar un partido en igualad entre dos equipos muy parecidos. No pienso en un partido entre un equipo de Primera y otro de Segunda".

Las modificaciones en la alineación del Cádiz CF están aseguradas. Cervera comentó que "hay que buscar las mejores condiciones para los jugadores en cada partido y las mejores condiciones para intentar ganar, a veces se hace complicado pero es la misión que tenemos ahora. Tenemos que rotar jugadores pero sabiendo que el equipo que pones tiene un sentido para ganar ese encuentro que vas a jugar".

Y dijo algo muy clarificador el míster: "Muchas veces se hace una alineación pensando no sólo en el partido, sino en el siguiente". Parece que es el caso del equipo amarillo. Cervera mira de reojo a la cita del martes contra el Levante que cerrará la primera vuelta.

El escenario ideal para el Cádiz CF sería ganar sin ir más allá de los 90 minutos. "Cuantos menos largo sea el partido mejor, vamos con la intención de pasar", se sinceró Cervera.

"La Copa no es una competición nos vaya dar nada a priori, pero siempre que jugamos un partido vamos a ganarlo y si tiene que ser en la prórroga o en los penaltis que sea así", sentenció el entrenador de la escuadra gaditana.