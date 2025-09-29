Entradas visitantes para el partido Las Palmas - Cádiz CF: precio y cómo comprar

Aficionados cadistas en La Rosaleda en la visita más reciente del equipo amarillo.

El Cádiz Club de Fútbol informa a sus abonados sobre el proceso de venta de entradas para el encuentro que enfrentará a la UD Las Palmas y al conjunto gaditano (encuadrado dentro de la octava jornada de LaLiga Hypermotion) el próximo domingo 5 de octubre en el estadio Gran Canaria (21:00 hora peninsular). Se trata del desplazamiento más largo de la temporada 2025-26 y por su lejanía no se espera una nutrida presencia de seguidores cadistas como por ejemplo en La Rosaleda, la visita más reciente.

Las entradas destinadas al público visitante tienen un precio de 20 euros y estarán disponibles en las siguientes fechas y horarios:

Lunes, martes y miércoles : de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00

: de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 Jueves: de 9:30 a 12:00

Los socios cadistas podrán adquirir sus localidades a través de dos vías:

De forma presencial , en las oficinas de Atención al Socio

, en las oficinas de Atención al Socio Por teléfono, en el número 956 000 011

La venta de localidades será exclusiva para abonados del Cádiz CF, informan desdde el club del Nuevo Mirandilla.