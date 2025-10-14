El enfado del ex entrenador del Cádiz CF Álvaro Cervera: "Esto no es fútbol"

Álvaro Cervera vivió su mejor etapa como entrenador durante su larga estancia de casi seis años en el Cádiz CF. Llevó al conjunto amarillo desde Segunda División B hasta Primera, se convirtió el técnico con más partidos en la historia del club, con más victorias... Como suele suceder en el complejo mundo de los banquillos, fue despedido por los malros resultados cuando con el equipo amarillo en la máxima categoría del fútbol español.

El técnico pasó después por el Real Oviedo y desde mitad de la pasada campaña dirige al Tenerife. Su misión en el presente ejercicio 2025-26 es sacar al cuadro chicharrero de Primera Federación y devolverlo de imediato a la categoría de plata. Su equipo camina con paso firme hacia el objetivo como líder del grupo 1 con 19 puntos y una ventaja de cinco sobre el segundo clasificado después de siete jornadas de Liga.

El Tenerife había ganado sus seis primeros partidos hasta que en el séptimo no pudo lograr los tres puntos. Eso sí, conservó su condición de invicto con el empate a cero que cosechó en el terreno del Cacereño el pasado fin de semana.

Cervera no ocultó su enfado después del encuentro al considerar que el césped presentaba un estado lamentable. Llegó a decir que "esto no ha sido un partido de fútbol", aunque al menos se mostró satisfecho porque "hemos salido vivos".

"En este campo sólo se podía jugar a no cometer errores", señaló el entrenador antes de subrayar que "esto no ha sido un partido de fútbol, al menos lo que yo conozco como un partido de fútbol".

Dijo algo más el técnico: "Espero no jugar ningún partido parecido, nos ha faltado jugar en un campo en mejor estado. Pudimos ganar y perder, así que nos vamos contentos".

Para terminar, Cervera recalcó sobre la marcha del Tenerife que "nadie piense que vamos a ganar todos los partidos porque no vamos a hacerlo". El conjunto isleño el único de los veinte de su grupo que aún no conoce la derrota.