Un encuentro clave en un escenario de altura

El último puerto de montaña de Segunda División A empieza a subirse hoy para el Cádiz con la disputa de un encuentro muy importante en La Coruña (16:00 horas), donde los amarillos tienen que dar el do de pecho para seguir con opciones de garantías en la pelea por el play-off. Un enemigo de cuidado en un escenario que guarda grandezas de aquel Súper Dépor; el mejor aliño para que la versión feliz del Cádiz pueda estar presente como sucedió en el choque de la primera vuelta. Aquel 3-0 del Carranza estará hoy fresco en la mente de jugadores y aficionados blanquiazules, quizás con ganas de devolver aquel duro trago.

Cuando se dice que la liga en la categoría de plata está muy igualada no es una frase hecha. Es una realidad que cualquiera puede ganar, y para muestra lo que hizo ayer el descendido Nástic con el Mallorca. La dureza de esta competición es un peligro porque corre a favor cuando el resultado ayuda y es una piedra casi imposible de saltar si el marcador no va de cara; el Cádiz llega a la 38ª jornada en esa frontera de ser sí de verdad o no.

La clasificación dice que la igualdad es máxima entre amarillos y blanquiazules pero las sensaciones tendrán sobre el césped de Riazor mucho que decir. Al Dépor de Martí le ha costado coger el tono con el balear, mientras que al Cádiz de Cervera le falta sentirse ganador a partir de los mandamientos que el entrenador entiende que son inalterables e innegociables.

En una semana marcada por jugar el lunes y fichar el viernes a Fali, el Cádiz llegó anoche a tierras gallegas con el compromiso de ser el equipo rocoso que le ha llevado más veces a sonreír que a llorar de la mano de Álvaro Cervera. El conjunto coruñés llevará el peso de un encuentro en el que a los cadistas les toca el papel de víctimas. Pero, ¡ojo! lobos con piel de corderos que sacarán el cuchillo en el momento en el que su enemigo no sea capaz de acabar las jugadas y se produzca el robo del esférico donde a Cervera y a sus pupilos les pone.

Sin Mario Barco -relegado a una anécdota tras jugar el pasado lunes después de muchos meses sin hacerlo- y con Rennella y Salvi entre los 19 elegidos, Manu Vallejo podría recuperar esta tarde el protagonismo que no tuvo ante el Málaga. El chiclanero es candidato a salir de inicio en un once en el que Machís y Aketxe son fuertes por lo que necesita de ambos el Cádiz. Un trabajo colectivo que precisa de la labor de todos para que se produzca esa falta ideal para el vasco o ese espacio para que 'vuele' el venezolano.

Los sueños del Cádiz también vuelan hoy sobre la playa coruñesa que baña Riazor; ese sueño con aroma de un mar de Primera aguarda a un equipo amarillo que tendrá delante a un enemigo tan peligroso como directo. ¿Todo o nada? Cualquiera sabe.