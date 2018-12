El Espanyol-Cádiz de Copa, minuto a minuto

Sin nada que perder y todo por ganar. Así se presenta el Cádiz CF en el RCDE Stadium de Cornellà para medirse al Espanyol en la vuelta de los dieciseisavos de Copa del Rey. A los de Cervera les sirve el empate, incluso la derrota por la mínima si marcan dos goles o más, tras el triunfo por 2-1 cosechado en la ida en Carranza. El técnico cadista apuesta por un once compuesto por no habituales, formado por David Gil, David Carmona, Kecojevic, Marcos Mauro, Matos, Edu Ramos, Azamoum, Agra, Aketxe, Perea y Carrillo. Lea aquí la previa del encuentro.