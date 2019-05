El golazo de Aketxe evita la debacle de los amarillos en un encuentro muy intenso. El empate es el mejor premio para un Cádiz que ha tenido luces y sombras en el encuentro. El conjunto de Álvaro Cervera ha puesto mayor mordiente en la segunda parte pero le ha faltado presencia ofensiva y cometer menos errores en la salida del balón. La derrota del Oviedo le da más importancia a este punto, aunque un tropiezo mañana del Deportivo daría paso a una igualada amarilla con sabor a victoria.

FINAL DEL GRANADA-CÁDIZ (1-1)

90' Se alcanza el momento clave con el Cádiz buscando portería en un contragolpe. Último esfuerzo para dar la campanada total en Granada.

88' Querol se colaba por la izquierda pero el árbitro asistente alzó la bandera. Fuera de juego. Quiere el Cádiz pero trata de no descuidar la zaga. Hay que mantener el equilibrio entre la solvencia atrás y la chispa arriba.

86' Los amarillos buscan a Aketxe por la banda derecha, quizás esperando la inspiración del goleador visitante. Trata de tocar el equipo de Cervera pero hay veces que se complica en la salida del balón y eso, con el Granada enfrente, es todo un peligro.

83' Susto en el área cadista porque Alberto Cifuentes se ha llevado un golpe al salir a despejar un balón. El veterano portero alarga su dolor para que el reloj siga avanzando. El problema es que el colegiado lo va a añadir al tiempo de prolongación.

82' Manda en el juego el Granada, que quiere ascender hoy mismo y no renuncia a buscar el segundo tanto. Todo ello con los cadistas esperando una contra para dejar helada a la parroquia local. "Sí se puede...".

79' Aketxe sale al rescate con un pedazo de gol que es oro para el conjunto de Cervera. Lo celebraba la grada pero el Cádiz puede aplazar la fiesta local. Debate en la grada sobre si el portero del Granada se ha comido el gol o el lanzamiento del cadista fue de '10'. En el Nuevo Los Cármenes 1-1 en el marcador.

77' GOOOOOOL. GOOOOOOL. Aketxe, golazo desde lejos. El jugador vasco busca sitio desde la izquierda y suelta un zapatazo que se cuela dentro tras tocar el poste. GOOOOOOL!!!!!!

75' Faltan 15 minutos más el descuento. ¡¡¡Vamos Cádiz!!! Ahora o nunca. La grada del Nuevo Los Cármenes aprieta porque cada vez ve más cerca el ascenso a Primera División. Envidia sana.

73' Ocasión del gol para el Granada al escaparse Ramos y lanzar raso ante Cifuentes, que rechaza con una gran mano y acaba por despejar Espino. Susto grande. El Cádiz deja más espacios y cualquier fallo en la entrega será una ocasión para el enemigo.

72' Último cambio en el Granada. Se marcha Rodri y accede al césped Ramos. Diego Martínez sigue buscando un segundo gol que sentencie el derbi regional.

71' Entra Aketxe en lugar de Rober Correa. Cervera busca mayor presencia en ataque y retira al lateral derecho, lo que conlleva que Salvi haga las veces de lateral derecho hasta el final. Apuesta fuerte el banquillo amarillo.

70' Se prepara Aketxe para entrar al juego. El técnico del Cádiz busca más argumentos ofensivos.

67' Domina algo más el Cádiz pero le faltan ideas para acertar en el último pase, ese balón que desborde a la zaga contraria y permita el empate. se juega algo más en la parte del campo que defienden los locales.

63' Segundo cambio en el Granada. Se retira el puertorrealeña Vadillo y ocupa su lugar en el once Pozo. Diego Martínez empieza a refrescar su once para sorprender al Cádiz en algún ataque.

62' Uyyyyy. Remate de cabeza de Darwin Machís que se va junto al poste derecho del portero, que vuela para sacar el esférico aunque daba la sensación de que no iba a gol. Quiere el Cádiz acercarse a la portería contraria. Vamos equipo!!!!

58' Segundo cambio en el Cádiz, se retira Lekic y entra Querol. Cervera busca en el ex jugador del Reus la solución a los males en el ataque, si bien a su equipo le falta más chispa para asustar a un Granada que, no obstante, ha dado un paso atrás en los últimos instantes. Tarjeta amarilla al granadinista Quini.

53' Espino se mete por el ala izquierda del área pero su lanzamiento no acaba en el objetivo del gol aunque al menos se trata del primer tiro con cierta intención hacia la portería del Granada. Pobre balance ofensivo de los cadistas en un partido en el que deben dar más.

52' David Querol, Manu Vallejo y Ager Aketxe calientan en la banda junto al banquillo de los suplentes, a la espera de que Álvaro Cervera encuentre en ellos la solución a la falta de ambición del conjunto gaditano, que sigue sin asustar a los granadinistas.

50' Cinco minutos de la segunda parte sin cambios en ninguno de los equipos y sin ocasiones de peligro sobre el césped del Nuevo Los Cármenes. La mejor noticia para los amarillos llega de Santa Cruz de Tenerife, donde el Oviedo ha perdido 2-1 y se queda muy por detrás en la tabla clasificatoria.

Inoperancia ofensiva total de los jugadores amarillos, que no disparan ¡NI UNA VEZ! a la portería del Granada, sobrando dedos de una mano para contabilizar los acercamientos del equipo dirigido por Álvaro Cervera a la portería contraria. Que el gol de los locales fuera conseguido de modo antirreglamentario no debe servir para tapar la escasez de recursos mostrada por un conjunto cadista que no convence.

Descanso del Granada-Cádiz

48' Tres minutos añadidos que se cierran con polémica por una entrada bastante fuerte de Machís a un rival que no merece, según el colegiado, una amonestación.

39' Primera tarjeta en el Nuevo Los Cármenes. El destinatario es Garrido, que arrolla a Germán, jugador isleño que es hermano de Servando. El vasco será apercibido de sanción al ser la novena de la temporada.

37' El Oviedo se acerca en el marcador (2-1) al Tenerife en una contienda muy importante para el Cádiz y está a punto de empatar con un disparo a un poste. En ese choque se cumple el minuto 81.

35' Por fin aparece el aletargado Machís, derribado al borde del área en una incursión habilidosa y rápida de corte individual. La excelente ocasión, en forma de falta, la desperdicia Álex Fernández al estrellar el esférico en la barrera.

33' A Lekic le faltó fuelle en un despeje largo de Kecojevic y lo máximo que sacó de esa jugada fue un córner.

27' Primera sustitución en las filas rojiblancas y también de forma forzosa por culpa de una lesión. Un problema muscular obliga a Martínez a irse camino del vestuario y entra por él Bernardo.

23' Llegan noticias positivas del Tenerife-Oviedo pues los isleños se marchan con doble ventaja en el marcador (2-0) ya en la segunda parte.

21' Primer acercamiento peligroso del Cádiz, pero la acción se queda en nada por culpa de un pase al centro del área bastante deficiente de Rober Correa, que la envió al único sitio donde no había algún compañero.

9' Gol del Granada (1-0), obra de Rodrigo al cabecear de manera bombeada un córner al poste contrario, entrando el balón unos centímetros tras golpear en el palo. Lekic intentó salvar el tanto pero lo impidió Antonio Puertas al agarrarle descaradamente. El árbitro se hace el sueco y concede el tanto pese a las justificadas protestas.

2' Edu Ramos se tuerce el tobillo derecho pugnando por el balón con un jugador granadinista y es retirado en camilla. El técnico visitante se ve obligado a efectuar el primer cambio, entrando Álex Fernández. Vaya la manera de empezar el encuentro.

Comienza el Granada-Cádiz

18:38 Juan Luis Pulido Santana, árbitro adscrito al Comité de Las Palmas es el encargado de pitar el encuentro. Ha dirigido con anterioridad una decena de encuentros del conjunto gaditano, con un balance totalmente equilibrado de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas.

18:11 Diego Martínez, entrenador del Granada, también ha dado a conocer ya el once inicial del conjunto nazarí, el cual estará formado por estos futbolistas: Rui Silva, Víctor Díaz, Germán, Martínez, Quini, Alberto Martín, Montoro, Puertas, Vadillo, Fede Vico y Rodrigo.

18:08 Álvaro Cervera ya ha anunciado la alineación titular con la que el Cádiz intentará evitar que el Granada ascienda esta tarde delante de su afición. Con alguna que otra sorpresa, el once lo integrarán Alberto Cifuentes, Rober Correa, Kecojevic, Fali, Espino, Garrido, Edu Ramos, Salvi, Jairo, Machís y Lekic.

📸 Así nos reciben los cadistas en la llegada a Los Cármenes. pic.twitter.com/OFpfQWFUEJ — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) 26 de mayo de 2019

17:40 La expedición del Cádiz ya ha llegado al Nuevo Los Cármenes a bordo de su autocar y ha sido recibida por un grupo muy numeroso de aficionados del conjunto amarillo, los cuales han vitoreado a los jugadores en la calle como preludio del apoyo que estos recibirán más tarde desde la grada.

16:22 ¡Buenas tardes! ¡Buona tarda! ¡Arratsalde ona! ¡Boa tarde! a los cadistas de todos los rincones de la geografía española y también del resto del globo terráqueo. Faltan menos de tres horas para el pitido inicial del apasionante partido de la antepenúltima jornada de LaLiga 1|2|3 entre el Granada y el Cádiz, con un escenario como el Nuevo Los Cármenes en el que no cabrá un alfiler. Los locales pueden lograr el ascenso directo de manera matemática y los pupilos de Álvaro Cervera han viajado dispuestos a dar un paso de gigante hacia la clasificación para las eliminatorias para subir a la máxima categoría.

La expedición del Cádiz CF está integrada por estos 19 futbolistas: Alberto Cifuentes, David Gil, Rober Correa, Kecojevic, Marcos Mauro, Fali, Espino, Garrido, Sergio González, Edu Ramos, Álex Fernández, Salvi, Aketxe, Jairo, Machís, Manu Vallejo, David Querol, Mario Barco y Lekic. A las ausencias forzosas de José Mari, indispuesto por un proceso vírico, y Sergio Sánchez, con problemas musculares, se unen por decisión técnica las de David Carmona, Matos, Brian, Rennella y Jovanovic.