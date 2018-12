El Cádiz - Deportivo, minuto a minuto

El Cádiz CF vio truncada su espectacular racha de resultados el pasado viernes en Málaga. Los amarillos cayeron en La Rosaleda (1-0), en un partido no exento de polémica, tras sumar siete victorias consecutivas. Reciben para cerrar el año a uno de los claros favoritos al ascenso, el Deportivo de la Coruña, segundo clasificado con 35 puntos y a dos del líder, el Granada. Los gallegos vienen además en un gran momento, pues no pierden un partido desde septiembre. Su precedente más cercano es un 3-1 en Riazor frente al Zaragoza. Como era de esperar, Kecojevic ocupa el sitio en el once del lesionado Sergio Sánchez, mientras que Álex Fernández repite en la banda derecha ante la ausencia de Salvi Sánchez. Lea aquí la previa del encuentro.