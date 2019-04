El Numancia se presentará este domingo en el Ramón de Carranza con la etiqueta de rival peligroso como visitante, no en vano sus números a domicilio invitan a la prudencia, a ser cautos, a no vender la piel del oso antes de cazarlo y, desde luego, a no fiarse lo más mínimo. Sin duda, Álvaro Cervera hará bien recordándole a sus pupilos que en esta categoría no hay enemigo pequeño y que mal irán las cosas si los jugadores saltan al campo creyéndose con los tres puntos en el bolsillo por la delicada situación clasificatoria del rival.

En efecto, el titular de Soria afronta la recta final de la competición inmerso en la lucha por la permanencia, con una ventaja en estos momentos de cuatro puntos respecto al Extremadura, que marca la frontera con el descenso a Segunda B. Sin embargo, al Cádiz no se le han dado precisamente bien en los últimos tiempos los adversarios de la zona baja, hasta el punto de que en sus tres anteriores choques en casa no pudo pasar del empate, frente a Lugo, Córdoba y Zaragoza.

Además, los registros del Numancia lejos de Los Pajaritos hablan de un bloque en absoluto asequible. Muy al contrario, los castellano-leoneses pasan por ser uno de los contrincantes más aguerridos en campo ajeno pese a que en sus salidas aparecen en el total de puntos sumados, con 12, sólo por encima del Nástic (6) y el Córdoba (7), y en encuentros ganados también se hallan en el furgón de cola, con uno (en Extremadura, hace casi dos meses), igualados en este apartado con tarraconenses y cordobeses.

De hecho, la escuadra soriana es la que más veces ha empatado a domicilio, nada menos que nueve, y en cuanto a derrotas, y ojo a este dato porque no es cuestión menor, ha cosechado siete, exactamente las mismas que Osasuna, líder de LaLiga 1|2|3, o el Cádiz y el Mallorca, otros dos que ocupan plaza en la zona noble.

Por lo que se refiere al momento que atraviesa el Numancia, parece obvio que no pasa por una buena racha después de haber atado únicamente seis de los últimos 21 puntos disputados, con un triunfo, tres empates y otras tantas derrotas. Además, ha caído en sus últimos dos desplazamientos, a Majadahonda (4-0) y a Tarragona (2-0), mostrando claramente mejor cara en su feudo ante adversarios de la talla de Málaga (1-1), Granada (2-1) y Mallorca (1-1).

No obstante, su recorrido este curso le avala como un visitante incómodo, y de ello pueden dar buena fe equipos del potencial de Osasuna, Granada, Deportivo e incluso el Alcorcón cuando marchaba arriba, que tuvieron que conformarse con firmar tablas en presencia de su afición.

La necesidad, en cualquier caso, obliga. Los hombres de López Garai llegan a la Tacita de Plata con cierto grado de ansiedad y con un calendario por delante que infunde respeto. No les queda más remedio que apretar los dientes porque tras el Ramón de Carranza les aguardará el Deportivo, el Albacete, el Alcorcón y el Oviedo. Por eso son más peligrosos si cabe, porque no les queda más remedio que dar un paso al frente.

Un paso al frente que coincide con el que dieron el pasado fin de semana los gaditanos gracias al hat-trick de Darwin Machís en el Estadio de Gran Canaria contra Las Palmas, ante el que se reencontraron con la victoria después de cuatro jornadas para regresar a los puestos de play-off.