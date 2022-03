Un partido diferente para Juan Flere, ex del Xerez DFC

Cádiz B y Xerez DFC se miden este domingo (12:00) en el campo Ramón Blanco, en las instalaciones de El Rosal por tercera vez en su historia. El filial del Cádiz CF sacó adelante por el mismo marcador, 1-0, las dos citas anteriores, por lo que el objetivo de los azulinos no es otro que romper las estadísticas. Los dos compromisos anteriores, uno en División de Honor (2016/17) y otro en Tercera División (2018/19) los perdieron por la mínima (1-0).

En División de Honor, los dos equipos se enfrentaron en la décima jornada y el encuentro dejó consecuencias. El cuadro azulino cayó ante el de Mere Hermoso, que era líder indiscutible, por 1-0 tras un gol de Weis. Aquello provocó que Dani Pendín dejara de ser entrenador de una escuadra que se colocaba a ocho puntos de la tercera posición y a nueve de la cuarta.

El preparador argentino no quería ser un obstáculo y el club optó por su relevo. José Luis González se hizo cargo de la plantilla hasta que una semana más tarde llegó a la entidad un Juan Antonio Sánchez Franzón, ex jugador, ex entrenador y ex director deportivo del Cádiz CF, que tampoco consiguió el ascenso. El equipo reaccionó, pero finalmente no fue regular y no logró dar el salto de categoría.

El filial amarillo y el Xerez DFC volvieron a encontrarse en la temporada 2018/19 ya en Tercera División. En la jornada 39ª, los azulinos se presentaban en las instalaciones de El Rosal con unos registros impresionantes y peleando por una plaza en el play-off de ascenso ante un Cádiz B también en lo más alto.

Tras el adiós de Pepe Masegosa, el equipo xerecista se plantaba ante el amarillo con una impresionante racha de 28 encuentros sin perder a sólo cuatro jornadas para el final de la competición. La fortuna no se alió con un equipo que cayó por 1-0 al transformar Javi Pérez un infantil penalti de Robin Lafarge.

Esa derrota frenó en seco las aspiraciones de los xerecistas, que perdieron casi todas sus opciones al empatar en Chapín una jornada después con Los Barrios. Al final, el Algeciras de Emilio Fajardo disputó el play-off como cuarto y logró el ascenso a Segunda B.

Juan Flere, ante su pasado

En la cita del próximo domingo en el filial del Cádiz CF hay un integrante con un significativo pasado en el Xerez DFC. Se trata de Juan Flere, que hasta el 30 de junio de 2019 era portero del conjunto jerezano. No renovó y se marchó al Cádiz CF para estar a caballo entre su filial y el primer equipo. De hecho, debutó con el conjunto profesional en la campaña 2019-20, en un Cádiz-Albacete (0-1) con el equipo ya ascendido a Primera.

El cancerbero argentino tiene desde entonces un papel importante a pesar de la incursión de Víctor Aznar, quien en ocasiones defiende la portería del Cádiz B relegándole al banquillo. En el caso de que fuera titular el domingo, Flere tendrá por delante un encuentro diferente a cualquier otro por su pasado en el Xerez DFC.

En otro orden de cosas, apuntar que el Cádiz CF no aceptó la petición del Xerez DFC y no enviará más entradas para sus aficionados. La entidad amarilla mandó el pasado martes 250 localidades para los seguidores xerecistas y todos los que se quedaron sin localidades no podrán acudir a la cita este domingo en las instalaciones de El Rosal (12:00).

El club azulino había pedido al amarillo al menos 100 más dada la alta demanda y tras haber agotado las 250 en una hora y media, pero no va a ser posible. Los aficionados xerecistas irán ubicados en la grada habilitada detrás de una de las porterías de la ciudad deportiva y el aforo no es muy alto.