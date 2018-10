"Mi despido no tenía sentido antes del 30 de junio"

Enrique Labrador, abogado que llegó al Cádiz CF de la mano de Quique Pina y que fue despedido por el presidente, Manuel Vizcaíno, el pasado mes de marzo, ha emitido un comunicado en el que, entre otras cuestiones, asegura que el principal perjudicado por ese despido fue el club, al tener que abonarle su salario hasta el pasado 30 de junio, y critica sin nombrarlo a Vizcaíno.

El comunicado de Labrador es el siguiente:

"Ante la noticia aparecida en el día de hoy en los medios de comunicación sobre la sentencia de mi despido debo aclarar que es totalmente falso que el Cádiz me hubiera ofrecido cantidad superior a la que si se reconoce en la sentencia, siempre siendo la cantidad ofrecida inferior, en varias ocasiones, a la fijada en la actualidad en la sentencia".

Labrador continúa: "Que el despido, y no extinción como así se quiere hacer ver, se considera objetivo procedente por causas organizativas, es decir, mi puesto se encuentra cubierto y amortizado por la asesoría jurídica externa de la entidad. Que se amortiza el puesto pero no así mi labor dentro del club, la cual ha sido impecable, como demuestran los resultados, pues es patente y notorio que los mismos no han sido ni parecidos".

El letrado prosigue: "La sentencia indica que efectivamente se trata de un despido y no de una extinción de contrato como así se pretende hacer ver e incluso se publica de esta manera. Debido a ello se deben abonar los salarios pendientes que restan hasta final de la temporada pasada, circunstancia que demuestra que el resultado de mi despido no tenía sentido alguno realizarlo con anterioridad al 30 de junio de 2018".

Labrador afirma que "debido a ello el único que sale perjudicado con esta decisión no es otro que el Cádiz Club de Fútbol, quien debe abonar los salarios pendientes desde mi despido hasta final de temporada y se priva de mi labor en el club durante dichos meses. Pero esto último poco o nada puede importar a las personas que lo dirigen pues únicamente se mueven por intereses personales y prebendas profesionales desatendiendo al fin último que es el bien de la entidad".

Vizcaíno prescindió de Labrador a mediados del pasado mes de marzo al tratarse de un empleado que llegó con Pina. El presidente está prescindiendo de todas las personas que tenga que ver con el murciano y el último ejemplo es el despido de Paco López.