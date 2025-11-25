David Gil regresa a sus peores momentos en el Cádiz CF

A David Gil le toca apretar los dientes y trabajar duro a la espera de una oportunidad con continuidad en la Liga como portero del Cádiz CF. El madrileño empezó el curso con mal pie al arrastrar una dolencia de la pasada temporada que se alargó más de lo deseado. Todo hasta el punto de que la titularidad ha pasado de largo y está viviendo los peores momentos desde que está en el primer equipo amarillo.

La campaña pasada fue la explosión deportiva de David Gil como cancerbero del Cádiz CF, ya que pudo dar ese paso al frente al no estar en el equipo un peso pesado como Conan Ledesma, que fue traspasado tras el descenso desde Primera División, y superar en la pugna a José Antonio Caro, que aunque empezó titular en la primera jornada, el 0-4 del Zaragoza en el Nuevo Mirandilla le condenó a perder ese puesto.

Un total de 36 encuentros sumó Gil para satisfacción propia y poder demostrar al cadismo, después de seis temporadas en el primer plantel, que es un portero cualificado para estar a la altura del proyecto.

Sin embargo, esta campaña se ha presentado como un golpe de dura realidad para el madrileño por culpa de una dolencia de final del curso pasado. Esa puerta abierta la está aprovechando a las mil maravillas Víctor Aznar, el canterano que se ha convertido en profesional en un abrir y cerrar de ojos. Tras mostrar sus credenciales la temporada pasada, ha sido en la actual cuando el hispano-brasileño se está destapando como titularísimo y con actuaciones destacadas. De hecho, David Gil solo ha podido jugar en Copa contra el UCAM (1-3).

Este escenario devuelve a David Gil a lo que le tocó vivir en el Cádiz CF desde su ascensión al primer equipo en el verano de 2018. Aquel curso 2018-19, a esta altura de campaña había disputado tres partidos, todos ellos de Copa del Rey contra el Tenerife, el Zaragoza y el Espanyol, con victoria en los tres.

Una temporada después llegó a la jornada 15 con un solo partido, de Liga, que se saldó con una dura derrota en Alcorcón (3-0) en una cita entre semana.

La campaña 2020-21 repitió cifra a esta altura de competición: un encuentro, en este caso de Copa del Rey en el campo del modesto Ribadumia (0-2). Igual que la temporada siguiente; también un partido de Copa en el periodo de tiempo actual, contra el Villa de Fortuna (0-7).

El curso 2022-23 dejó tras 15 partidos de Liga y una eliminatoria de Copa, un encuentro para David Gil, precisamente en el torneo del ko con el peor recuerdo posible por la derrota en Irún (3-2). Mejoraron las cifras hace dos campañas, con cuatro presencias -tres en Liga y una en Copa- a esta altura de curso.

Y lo mejores números del madrileño en el Cádiz CF tuvieron lugar hace un año al sumar 13 encuentros en las primeras 15 jornadas, en los que son hasta el momento los registros más destacados de David Gil en el primer equipo amarillo.