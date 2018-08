"Estamos dando pasos atrás"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, tiene disponibles a todos sus hombres para el estreno liguero ante el Almería, aunque anunció ayer que no va a contar con Álvaro García -su traspaso puede formalizarse en cualquier momento-. "Se le nota preocupado, algo nervioso, lo normal como ser humano en esta situación. Alguna vez me dice que está disponible y otras veces que no lo ve".

"La cuestión es que hagamos lo que hagamos lo vamos a hacer mal, si el resultado no es bueno dirán que por qué no ha jugado. Vamos a contar con lo que hemos contado durante la pretemporada", explicó el preparador cadista, durante la rueda de prensa que ofreció en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

El traspaso del extremo en teoría debe dejar un dinero para que el Cádiz pueda realizar más fichajes, aunque el técnico no es optimista al respecto. De hecho, el entrenador soltó que "lo que tengo entendido es que nuestra vida no cambiar con la venta de Alvarito, es lo que me dicen". Y prosiguió: "A lo mejor se me escapa algo. Creo que estamos dando pasos hacia atrás. El club está haciendo lo posible y si no se puede, no se puede. Todos pensamos que con la venta del jugador se ficha pero parece que se hacen otras cosas con ese dinero. No podemos contar con el futbolista, no podemos contar con el que venga por él. La situación no parece que vaya a cambiar mucho. El presidente es muy optimista siempre en todo".

No ocultó el míster que "me preocupa que no hayan llegado todos los jugadores". Es más, aseguró que "estamos dando paso atrás, estamos estancados".

Cervera no quiso contestar a la pregunta de si se siente frustrado o enfadado por la situación. "Esperaba estar hablando de quién va a jugar y estamos hablando de otra cosa. No me gusta pero es así. Es el tercer año del equipo en Segunda A. El primero fue ilusionante, veníamos de Segunda B. El segundo se hicieron las cosas acorde a una situación, con la vente de Aridane fue más rodado, aunque el final no fue el que esperábamos". ¿Y esta temporada? "Este año hay un paso atrás". Así de claro habló el míster. "Si fuese una carrera saldríamos un poco retrasados, más lastrados. En todo. El club no sólo es la confección de la plantilla, estoy dentro y me doy cuenta de todo. Lo he visto todo más atascado".

Cervera considera que el equipo llega bien al comienzo de la Liga, "aunque eso lo dirá la competición. Serán el partido contra el Almería y los siguientes los que nos dirán si hacemos bien las cosas", explicó el técnico.

Cervera anunció que en la primera cita oficial de la temporada jugarán algunos de los futbolistas que han llegado este verano y admitió que el centro del campo "es un quebradero de cabeza" "porque me valen todos los que tengo", incluido José Mari, al que ha visto bien durante la preparación estival.

Durante la Liga "me gustaría ver un equipo reconocible, que tenga las ideas claras, que haga lo que hay que hacer para ganar", expuso el entrenador. Y lo que no le gustaría ver "son egos personales, que lo individual no esté por encima de lo colectivo".

Cervera tiene claro que esta temporada se presenta "muy complicada". Ve como principales favoritos a los seis conjuntos descendidos en los dos últimos años porque "triplican el presupuesto a la mayoría", más otros como Zaragoza, Oviedo, Sporting... "Los demás pelearán por no bajar".

Del Almería indicó que "puede que tenga jugadores menos reconocibles, pero el temor contra un equipo de Segunda es el mismo. Tiene algún sancionado, pero en los primeros partidos hay muchas imprecisiones, se pueden cometer errores de bulto que pueden decidir el partido".

Cervera añadió que "no sé cómo irá el partido porque todavía no hemos competido. La pretemporada no es un baremo, lo que cuenta es a partir de ahora".

¿En qué mejora el equipo con las incorporaciones? "El centro del campo con Karim y la recuperación de José Mari nos hace ser mejores y las demás posiciones los revitalizamos".

En la banda izquierda lo normal es que elija "entre Juan Hernández y Manu Vallejo. Perea es una alternativa, algún partido podemos pensar en él por alguna circunstancia".