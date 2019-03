El Cádiz CF pretende regresar a la sala vip de la clasificación en la 31ª jornada de Liga pero no depende de sí mismo. Encara el fin de semana desde la séptima posición con 48 puntos, los mismos que el Mallorca, sexto con un mejor goal average particular.

La primera tarea del Cádiz CF para poder volver al sexto lugar de la tabla es doblegar al Córdoba. La segunda, que ya no está en sus manos, es esperar a que el lunes el cuadro mallorquín no sume los tres puntos en su feudo en el choque contra el Zaragoza. Los amarillos podrían subir un peldaño en caso de empate y derrota de los baleares y que además no gane el Oviedo.

La escuadra de Álvaro Cervera dispone además de la ocasión de recortar distancias a rivales que le anteceden en la tabla, como es el caso del Deportivo de La Coruña, que tras su empate ante el Almería suma 53 puntos. A dos se colocarían los gaditanos con un triunfo en casa ante el colista.

El Cádiz CF necesita ganar además para no perder vista al Albacete, que alcanza los 56 puntos al vencer en Lugo. El Málaga, con tres puntos más que el Cádiz, visita al Nástic el domingo. El Alcorcón, con 43, se desinfla tras perder en Elche. El Oviedo, octavo con 47, visita al Sporting.

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, ha convocado a 20 jugadores para afrontar el partido contra el Córdoba. Se esperan varios cambios en el once inicial debido a las bajas de Manu Vallejo y Darwin Machís (con sus selecciones)