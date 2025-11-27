Cruce de acusaciones entre dos adversarios del Cádiz CF

El presidente del Ceuta, Luhay Hamido, criticó este jueves las quejas del Almería y de su entrenador, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', por el penalti a favor del equipo ceutí que le permitió ganar por 3-2 el partido de este miércoles, suspendido en su día por la muerte de un espectador. "Calladitos estamos todos más guapos", afirmó Hamido en redes sociales. Por lo tanto, dos adversarios del Cádiz CF se lanzan los trastos a la cabeza por las decisiones arbitrales.

El Almería, tras perder en el estadio Alfonso Murube en la reanudación de ese encuentro de la 13ª jornada de Liga Hypermotion, no pudo auparse al primer puesto de la tabla y anunció que pedirá por escrito al CTA "explicaciones por las actuaciones arbitrales que está padeciendo esta temporada" y que cree que "han influido" en sus últimas derrotas.

"Aquí todos podemos hablar, es cierto. Somos los últimos en llegar y no viajamos en chárter privado", indicó Hamido, antes de pronunciarse sobre el acuerdo previo que ambos clubes alcanzaron sobre la fecha de la reanudación del partido suspendido el pasado 9 de octubre.

Según Luhay Hamido, ambos equipos pactaron "jugar el miércoles (día 26) a las 16:00 horas", siempre bajo la condición de que se variara del domingo al sábado pasado el encuentro de la anterior jornada que el Ceuta jugó en el campo del Deportivo de La Coruña, algo que afirmó que "queda reflejado en el acta del árbitro" y formaba parte de "un pacto de caballeros".

El dirigente ceutí recalcó que, al no poder LaLiga ni Competición mover de fecha el partido Deportivo-Ceuta, su equipo tuvo que hacer frente a un calendario exigente. "El lunes llegamos de A Coruña y ayer, a jugar", aseveró, al tiempo que acusó al Almería de estar "más preocupado por volver a tiempo (a la península) que por jugar".

También se refirió directamente a las críticas de Rubi por el penalti que supuso la victoria del Ceuta (3-2) y argumentó, en alusión velada a las manifestaciones del técnico respecto a que el videoarbitraje no intervino en esa polémica jugada, que "en la cabina del VAR había luz, pero el asistente lo ve de frente, tiene la mejor perspectiva, y lo ve tan claro que no tiene que intervenir el VAR".

"A Ceuta se la respeta, sea quien sea; se la respeta o nos ponemos a hablar todos", dijo Hamido, y añadió que no es la primera vez que el entrenador del Almería utiliza la afirmación 'quien llora, mama', como hizo tras el encuentro del miércoles indicando que entendía las palabras de la jornada anterior de su homólogo del equipo ceutí, José Juan Romero, tras el arbitraje en Riazor.

Aseguró que expresiones de ese tipo ya habían sido empleadas por Rubi en etapas anteriores. "Puedo sacarte las declaraciones y, además, me parece un gran entrenador y una gran persona que lucha por sus intereses, pero nosotros hacemos lo mismo", aseveró.

El presidente del Ceuta terminó su mensaje con una apelación a la firmeza y unidad de su equipo. "A nosotros no nos va a usar nadie como chivo expiatorio. A lucharlo como todo el mundo, y calladitos estamos todos más guapos. Aquí todos nos estamos jugando la vida", subrayó.