La crítica del entrenador del Cádiz CF a la proximidad geográfica en la Copa del Rey

El Cádiz CF tiene que afrontar las apreturas del calendario entre finales del mes de octubre y principios de noviembre, justo cuando inicia su andadura en la Copa del Rey con la eliminatoria contra el UCAM Murcia (Segunda Federación) que se resuelve a partido único en el estadio BeSoccer La Condomina.

El duelo copero está programado entre semana para el martes 28 de octubre tres días después de la visita liguera del conjunto amarillo al campo del Granada (el sábado 25) y cinco antes de la comparecencia en el terreno del Andorra (domingo 2 de noviembre). Es decir, son tres viajes consecutivos en poco más de una semana que suponen una dificultad añadida a la exigencia de la competición. La desventaja respecto a sus rivales parece evidente. Casi más trayectos que entrenamientos en días de frenéticos para los futbolistas del equipo amarillo.

La primera ronda se caracteriza en teoría por criterios de proximidad geográfica, aunque al Cádiz CF le aguarda un largo viaje por carretera de 565 kilómetros con una duración aproximada de 5 horas y 40 minutos más un tiempo obligado de parada.

El entrenador del cuadro gaditano, Gaizka Garitano, se refirió a esta situación nada fácil en la rueda de prensa que ofreció el viernes 10 de octubre. No le hace ni pizca de gracia tener que hacer tres viajes seguidos sin apenas respiro y cómo puede afectar a sus jugadores.

"Ahora sólo pienso en el partido del domingo" contra el Huesca, dijo el técnico. Esa cita con la escuadra aragonesa es lo más inmediato, aunque Garitano no pudo evitar hacer una mención al maratón de desplazamientos que se producirá en pocas semanas. Lo hizo además con ironía.

"Tenemos tres viajes en una semana", apuntó el 'míster' antes de ir directo al grano para mostrar su incomodidad con el resultado del sorteo copero: "Me hace gracia lo de la proximidad y que tengas que ir siete horas en autobús".