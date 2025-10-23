El Córdoba ficha al ex delantero del Cádiz CF Diego Tristán

Diego Tristán fue un futbolista de élite que en la recta final de su carrera militó en el Cádiz CF. De hecho, el conjunto amarillo fue el último antes de colgar las botas en 2010 con 34 años después de sufrir el amargo trago del descenso a Segunda División B.

Aquella campaña 2009-10, el delantero cumplió el deseo de jugar en el Cádiz CF, con el que sumó una treintena de partidos y ocho goles. Tras salir de la cantera del Betis, se unió al filial del Mallorca y dio el salto al primer equipo bermellón antes de enrolarse en el Deportivo de La Coruña, donde vivió los mejores años de su carrera que le llevó a ser 15 veces internacional con la selección española (incluido cuatro tantos). Volvió al Mallorca y jugó en el Livorno (Italia) y el West Ham (Inglaterra) antes de vestir la equipación cadista.

Tra su retirada, Tristán siguió vinculado al fútbol y entrenó al Atlético Algabeño, el equipo de su localidad natal (La Algaba, Sevilla).

El ex jugador tiene nuevo trabajo. El Córdoba anuncia que refuerza su estructura de cantera con la incorporación de Diego Tristán como nuevo entrenador específico de delanteros. El ex futbolista andaluz se encargará de la tecnificación y desarrollo individual de los atacantes del fútbol 11 blanquiverde, abarcando desde la categoría infantil hasta juvenil.

Con una brillante trayectoria como jugador de primer nivel —Betis, Mallorca, Deportivo de La Coruña, Livorno, West Ham y Cádiz, además de 15 partidos con la selección española—, Tristán aportará su experiencia y conocimiento para potenciar el rendimiento ofensivo de los jóvenes blanquiverdes.

"Su llegada se enmarca dentro del proyecto de mejora continua y fortalecimiento de la cantera del Córdoba CF, que busca dotar a sus jugadores de herramientas técnicas, tácticas y mentales para seguir mejorando su proceso formativo", explican desde el club.

La entidad blanquiverde "apuesta firmemente por el talento joven y la formación integral de futbolistas que no solo representen el presente del club, sino que estén preparados para asumir un papel protagonista en un futuro cercano. La incorporación de figuras como la de Diego Tristán responde a un modelo de trabajo enfocado en consolidar una base sólida de jugadores con proyección, capaces de seguir creciendo dentro de los distintos escalafones formativos del Córdoba CF.

"El Córdoba CF da la bienvenida a Diego Tristán, deseándole una etapa llena de éxitos en su labor dentro del área formativa y en el crecimiento de nuestra cantera", añaden desde su nuevo club.