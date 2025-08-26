Congreso sobre preparación física y prevención de lesiones a cargo del Cádiz CF

El Cádiz CF celebrará los días 5 y 6 de septiembre las jornadas 'Lesiones y Rendimiento en el Fútbol', un evento que reunirá en la capital gditana a profesionales del ámbito médico-deportivo con el objetivo de compartir conocimientos reales y aplicados al fútbol profesional.

Organizadas desde el área de fisioterapia y readaptación del club, en colaboración con el área de rendimiento, las jornadas están dirigidas a médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, readaptadores y estudiantes universitarios. La iniciativa busca fomentar la formación interna, establecer redes de colaboración con otros clubes y reforzar el posicionamiento del Cádiz CF como referente en salud, fisioterapia y rendimiento en el deporte.

El día 5 se llevarán a cabo dos talleres prácticos simultáneos con plazas limitadas: uno sobre ecografía y lesión muscular, y otro centrado en entrenamiento de fuerza en fútbol.

El día 6 tendrá lugar la jornada principal en el colegio san Felipe Neri, con un programa que abordará temas como las lesiones musculares, la región coxolumbopélvica, el ligamento cruzado anterior y el entrenamiento orientado al rendimiento. Participarán profesionales procedentes de clubes como el FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla FC, Real Betis, Rayo Vallecano, Athletic Club, Aston Villa FC y la Selección Española Femenina, lo que garantiza un nivel de experiencia y conocimiento de primer orden.

Las inscripciones están abiertas con tarifas reducidas hasta el 31 de agosto. Además del contenido académico, el evento incluirá espacios para networking, coffee-breaks y un almuerzo tipo cóctel.