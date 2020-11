Las cifras del Cádiz CF que empiezan a preocupar

El Cadiz CF empieza a sufrir la complejidad de la Primera División. La derrota (0-1) ante la Real Sociedad es el último ejemplo. La quinta plaza en la clasificación es una bendición que corre peligro de transformarse en maldición con una posible pérdida de posiciones si no hay una reacción inmediata. La clasificación está tan comprimida en la parte central que un descuido más a corto plazo puede arrastrar al equipo por debajo del décimo puesto y acercarle a la zona de descenso.

Las cifras empiezan a ser preocupantes mientras el Cádiz CF se sostiene gracias al colchón de seguridad que adquirió semanas atrás. Es la primera vez que acumula dos derrotas consecutivas esta temporada, algo que a priori no debería ser alarmante en una Liga tan competitiva. El problema es que sólo ha sumado cuatro puntos de los últimos 12: empate ante el Villarreal, triunfo en el terreno del Eibar y un par de varapalos frente al Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

Lo que el equipo de Álvaro Cervera logra a domicilio, que no es poco, lo ensucia en casa. Es el segundo mejor visitante del campeonato (12 puntos frente a los 13 del cuadro donostiarra) pero es el colista como local con un dato demoledor: se ha anotado sólo dos puntos de los 15 que ha disputado en el estadio Carranza, donde presenta un balance de tres duelos perdidos (ante Osasuna, Sevilla y Real Sociedad) y dos resueltos con empate (Granada y Villarreal).

El atasco en casa es evidente y el siguiente rival que pasará por el santuario cadista es nada menos el Barcelona. Cuando llegue el gigante azulgrana el primer fin de semana de diciembre se habrán cumplido cinco meses de la última victoria como anfitrión de los amarillos. Fue el pasado 5 de julio cuando se impusieron 2-0 al Real Oviedo. Desde entonces acumula siete partidos sin ganar en su feudo (cinco perdidos).

El Cádiz CF ha tenido la mala suerte de encadenar dos citas con los rivales más en forma del campeonato: Atlético y Real Sociedad. Es lógico perder ante los mejores. Es preocupante no competir. No tuvo la más mínima opción en el Wanda Metropolitano ni tampoco en casa ante el conjunto vasco. Tan inferior fueron los gaditanos que el marcador fue benévolo y no reflejó la abismal diferencia entre los contendientes.

Nunca dio la impresión el equipo de Cervera de poder hacer daño a su adversario. El Cádiz CF se dedicó a capear el temporal como buenamente pudo hasta recibir un gol que fue definitivo. En el minuto 65 se acabó el partido tras el tanto de Isak ante la incapacidad ofensiva de los amarillos.

Y es que el Cádiz CF empieza a verse en dificultades para perforar la portería contraria. Ya figura entre los menos goleadores del torneo con sólo ocho goles en diez encuentros. Sólo el Eibar está por debajo con seis dianas y el Athletic con siete (dos partidos menos en su caso). Ocho llevan también el Elche, Getafe, Osasuna (los tres con citas pendientes para ponerse al día), Huesca y Celta de Vigo.

El Cádiz CF ha marcado sólo dos goles en los últimos cuatro partidos (en 360 minutos), los que hizo en la victoria (0-2) en el campo de Eibar. Frena su producción anotadora y deja de cerrar la portería. No tiró a puerta ante la Real.