La cifra que lleva a la selección española a un portero de la cantera del Cádiz CF

El jugador de la cantera del Cádiz CF Aitor García (23/06/2009) ha sido convocado por la selección española Sub'17 para disputar dos partidos amistosos frente a la República Checa del 10 al 16 de noviembre en Pontevedra.

El guardameta de 16 años formará parte de la expedición dirigida por Sergio García de la Fuente. España se enfrentará a la selección de República Checa el 13 de noviembre a las 17:00 horas en el Campo El Baltar (Pontevedra) y tres días después a las 11:00 en el Campo Novo San Pedro (Villalonga).

Aitor García se inició en las categorías inferiores del Sevilla y en edad cadete se enroló en la cantera cadista, En la temporada 2025-26 forma parte del Juvenil A en División de Honor, en el que que ejerce el papel de titular. Es el portero menos goleado de la Liga con sólo cuatro tantos en contra en ocho partidos. El Cádiz CF Juvenil ocupa la tercera posición con 16 puntos, dos menos que el Betis, líder con 18, y empatado con el Granada, segundo.

Sus buenas actuaciones en la portería del equipo amarillo propician la llamada del seleccionador. El Cádiz CF, tras la conocer la convocatoria del portero de la cantera, "transmite su más sincera enhorabuena al jugador y le desea mucha suerte en la concentración" con el combinado nacional.