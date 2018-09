El club cierra el mercado con el fichaje del delantero Lekic

El último día de mercado deparó como novedad el fichaje del veterano delantero Dejan Lekic, que se une al proyecto del Cádiz por una temporada con opción a otra más según determinadas condiciones. El ariete pertenecía hasta entonces a la disciplina del Reus, pero quedó libre después de que el conjunto catalán no pudiese formalizar su inscripción a causa del límite salarial que impone LaLiga.

Una vez que la entidad cadista detectó la posibilidad de contratar al atacante, se lanzó a por él y cerró la operación. Nacido en Kraljebo (Serbia) hace 33 años, Lekic es un espigado delantero -mide 1,93- que destaca por su capacidad en el juego aéreo. Aterrizó en el fútbol español en la temporada 2010/11 en las filas del Osasuna, en Primera División. Con el cuadro navarro marcó nueve goles en dos campañas antes de recalar en el Sporting de Gijón en el curso 2023/14, en Segunda A. Fue su año más productivo de cara a puerta con 13 tantos, una cifra que le valió para volver a Primera esta vez con el Éibar (2014/15), con el que participó pocos minutos y no anotó un solo tanto. Desde entonces no se mueve de la categoría de plata. En la campaña 2015/16 militó en el Girona -cinco dianas-, en la 2016/17 descendió con el Mallorca a Segunda División B -marcó siete goles- y en la 2017/18 -la másreciente- firmó ocho tantos con el Reus, entre ellos el de la victoria (1-0) del conjunto catalán frente al Cádiz.

Lekic no es el delantero que en principio buscaba el Cádiz a tenor de las manifestaciones realizadas ayer por el entrenador, Álvaro Cervera, poco antes de que el club hiciese oficial la llegada del atacante. "No ha sido un verano fluido, se necesita algo y quizás no es lo que al principio se tuviese en los papeles", indicó el técnico.

Con Lekic son cuatro los delanteros que hay en la plantilla una vez que Dani Romera y José Ángel Carrillo permanecen en el conjunto amarillo -además del fichajde Mario Barco-. Durante el verano se había barajado la posibilidad de que uno e incluso los dos cambiasen de equipo, pero no se mueven al menos hasta la apertura de la próxima ventana de fichajes, allá por el mes de enero de 2019.

No sólo hubo una entrada en el Cádiz el último día de mercado. Se produjo también una salida: la de Javier Carpio. El club y el lateral derecho llegaron a un acuerdo para la rescisión de su contrato. La marcha del salmatino estaba cantada.

Quien no sale finalmente es Brian Oliván. El interés que había mostrado el Deportivo de La Coruña no se tradujo en un acuerdo y el lateral izquierdo inicia su tercera temporada de amarillo y azul pese a que Álvaro Cervera había manifestado de manera pública su preferencia por la salida del barcelonés.

No hay sintonía entre el entrenador y el jugador, pero el técnico dijo ayer sobre la situación de Brian que si el futbolista no se va "pues a entrenar, y si entrena bien se ganará el puesto y me quitará la razón, que es lo que han hecho muchos jugadores a lo largo de la historia del fútbol".

No quiso responder el técnico a la pregunta de si la plantilla está más compensada en relación a la de los dos años anteriores. "Prefiero no contestar porque me puedo meter en un lío diga lo que diga".