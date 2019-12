Lo peor que puede hacer el Cádiz CF es creer que por militar dos categorías por encima de su rival (Segunda A frente a Tercera División) ya está clasificado para la siguiente fase de la Copa del Rey. Sería un craso error. El Lealtad quiere hacer de Les Caleyes un fortín.

El conjunto amarillo inicia su participación copera en el campo de un equipo modesto el martes 17 de diciembre a las tres y media de la tarde. El Cádiz CF saldrá con una alineación nueva respecto al partido contra el Real Oviedo.

Las eliminatorias de la Copa del Rey las carga el diablo, y más si son a partido único, en los que puede suceder cualquier cosa. La campanada puede sonar en cualquier campo. Ha pasado en muchas ocasiones y volverá a pasar porque es lo que hace especial a este torneo. Es por ello por lo que el entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, se cuida mucho de caer en la confianza. Quiere competir al máximo para evitar un disgusto.

El técnico huye de las más mínima posibilidad de relajación. Se encargó de avisar hace unos días para que a nadie se le ocurra pensar que la victoria es un hecho antes de que se dispute el encuentro.

Cervera puso un dato sobre la mesa con el que quiso dejar claro que en el Lealtad no sólo no son cojos sino que tiene argumentos para poner en aprietos a oponente. Aunque el club de Villaviciosa está en Tercera, va a ser un adversario complicado. "Es un equipo que hace mucho tiempo que no conoce la derrota", apuntó el preparador cadista, curtido en mil batallas como futbolista y entrenador como para saber que este tipo de encuentros son de todo menos sencillo.

La lucha no se negocia en ningún caso pese a la teórica inferioridad del contrario. Si el conjunto asturiano ocupa el primer puesto de su grupo es porque atesora cualidades. Cervera explicó del Lealtad que "es un equipo que va líder y tiene sus armas".

Si se unen las virtudes del rival y una posible pájara del Cádiz CF, la situación se puede complicar bastante. "Si el Lealtad aprovecha sus armas y nosotros salimos atontados al partido a las tres y media de la tarde nos va a dar mucha guerra", añadió el entrenador del equipo amarillo.